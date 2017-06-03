«Матч ТВ» покажет матчи сборной России с Венгрией и Чили

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Как сообщили в пресс-службе телеканала, программа передач была оперативно изменена.

Трансляция матча с венграми, который состоится 5 июня в Будапеште, начнётся в 21:20 мск.

На 18:50 мск запланировано начало прямой трансляции встречи с чилийцами. Этот матч состоится 9 июня в Москве.

Изначально оба матча должны были показать только на платном телеканале «Матч! Футбол 1», входящем в семейство спортивных каналов субхолдинга «Матч».