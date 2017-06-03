Как сборная будет играть без Дзюбы

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С одной стороны, потеря Артема Дзюбы не должна сказаться на игре сборной. Хотя бы потому, что в шести контрольных играх из семи национальная команда выступала без него. Но вместе с тем все это время и мы, и тренерский штаб держали в уме, что уж к Кубку конфедераций Дзюба точно вернется. И потому во всех вероятных схемах и расстановках смело рисовали его в стартовом составе.

Теперь все по-другому.

РЕАЛЬНЫЙ ВАРИАНТ. 5−4−1

С Дзюбой сборная, скорее всего, играла бы в два нападающих по схеме 5−3−2. Без него, по всей видимости, придется перейти на игру в одного форварда, чей класс (по нашим меркам) не вызывает сомнений. Таким в сборной остается только Федор Смолов.

Полоз и Бухаров видятся больше игроками замены. Один — на случай, если большими силами атаковать вынужден соперник, второй — если забивать обязательно нужно нам. Полоз в «Ростове» научился использовать свою самую сильную сторону — высокую скорость. В контратакующей игре это качество — одно из важнейших. По-новому раскрылся у своего тренера Бердыева и Бухаров. Проблема только в том, что сборная это не «Ростов», хотя кто-то и считает, что национальная команда близка по духу дончанам.

Убирая одного форварда на лавку и оставляя неизменной линию обороны (пять защитников), Черчесов получает возможность насытить середину поля. Глушаков, Зобнин и Ерохин обеспечили бы плотность, Головин выступал бы больше как свободный художник, заполняя все пустоты и свободные зоны.

При необходимости Ерохина меняет Миранчук, который выдвигается выше на позицию «под нападающим».

СМЕЛЫЙ ВАРИАНТ. 4−2−3−1

На недавней встрече с журналистами Станислав Черчесов признался, что сборная не цепляется за расстановку с тремя защитниками, а отрабатывает и другие форматы. Конкретные схемы босс команды не называл, но угадать одну из них несложно. Расстановка 4−2−3−1 была базовой для Черчесова в трех последних клубах («Амкаре», «Динамо» и «Легии»), да и национальная команда не так давно играла так же. Наверняка тренер сборной держит ее в уме на случай форс-мажора.

Дзюба — системообразующий футболист, от которого строится игра в атаке и в «Зените», и до недавнего времени — в сборной. Поэтому его вылет из заявки может повлечь за собой даже такие глобальные последствия, как смена расстановки. Конечно, это маловероятно, потому что форвард не связывает между собой две линии, а его отсутствие не рушит фундамент команды. Но, как сказал на той же встрече Черчесов, «задача журналистов — предполагать, а наша задача — располагать».

Предположим, Станислав Саламович посчитает потерю Дзюбы настолько значимой, что перетряхнет игровую модель и выберет более привычную для себя. В этом случае единственным форвардом останется Смолов, потому что он при схожей расстановке играет в «Краснодаре» на острие и уже второй год становится лучшим бомбардиром премьер-лиги.

С флангами атаки тоже все примерно ясно: Самедов на правом краю не имеет внятной альтернативы, а слева могут сыграть Головин или Зобнин. Но место «десятки» вызывает вопросы — у сборной сейчас нет высококлассного универсала с качественным последним пасом, коим был, к примеру, Аршавин. Ерохин недостаточно креативен, Глушаков необходим в глубине, Головин и Миранчук пока не слишком опытны, а остальные хавбеки — либо чистые опорники, либо крайние.

Еще один минус этой схемы — уязвимый центр обороны. Схему с тремя защитниками Черчесов выбрал в том числе, чтобы компенсировать нехватку качества количеством и плотностью в зоне перед воротами. Если тройке Кудряшов-Васин-Джикия можно доверять, то любая пара центральных защитников выглядит шаткой.

БРОНЕБОЙНЫЙ ВАРИАНТ. 5−3−2

Схема, при которой центр обороны остается в базовой комплектации, но края, благодаря неутомимым Смольникову и Комбарову, становятся более мобильными. Их задача — обеспечить бесперебойное снабжение мячами двух форвардов — Смолова и Бухарова, которые неплохо чувствуют себя в борьбе.

Во избежание провалов на флангах насыщаем центр полузащиты. Тарасов при необходимости опускается в центр обороны в пару к Васину, а Кудряшов и Джикия прикрывают края.

Вариант, конечно, не очень креативный. Говоря проще — примитивный, однако порой жизнь заставляет прибегать к самым изящным решениям. Уход Дзюбы, по какой бы причине он не случился, вынуждает тренерский штаб сборной искать новые ходы.