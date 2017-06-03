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https://sport.mail.ru/news/football-national/29967142/
3 июня 2017, 11:53 | Футбол: Сборные | ТАСС

ФИФА: Переговоры с российским ТВ по показу Кубка конфедераций и ЧМ-2018 продолжаются

МОСКВА, 3 июня. /ТАСС/. Международная федерация футбола (ФИФА) продолжает переговоры по передаче прав на показ Кубка конфедераций — 2017 и чемпионата мира — 2018 по футболу в России. Об этом говорится в официальном ответе ФИФА на запрос ТАСС.

Ранее генеральный продюсер телеканала Матч ТВ Тина <span class=error>Канделаки</span> заявила что соглашение с ФИФА о показе матчей обоих турниров на территории России достигнуто. Увеличить
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«В ответ на ваш запрос сообщаем, что на данный момент переговоры еще продолжаются, — говорится в ответе ФИФА. — Новая информация по теме будет своевременно предоставлена. По этой причине мы не будем давать дополнительные комментарии».

В четверг генеральный продюсер телеканала «Матч ТВ» Тина Канделаки заявила, что соглашение с ФИФА о показе матчей Кубка конфедераций — 2017 и чемпионата мира — 2018 по футболу на территории России достигнуто.

Ранее Первый канал, ВГТРК и «Матч ТВ» не согласились приобретать телеправа по цене, которую затребовала ФИФА. В конце марта в интервью ТАСС глава компании «Телеспорт» Петр Макаренко сказал, что российские телеканалы предложили ФИФА примерно $30 млн и данная сумма «находится где-то на грани» окупаемости. В апреле вице-премьер Виталий Мутко сообщил, что ФИФА потребовала за телеправа $120 млн. При этом за показ чемпионата мира 2014 года российские каналы заплатили около $32 млн.

Матчи Кубка конфедераций пройдут с 17 июня по 2 июля в Москве, Санкт-Петербурге, Казани и Сочи. Игры чемпионата мира пройдут с 14 июня по 15 июля 2018 года на 12 стадионах в 11 городах России.
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Видаль и Санчес вошли в окончательный состав сборной Чили на Кубок конфедераций

МОСКВА, 3 июня. /ТАСС/. Тренерский штаб сборной Чили по футболу объявил окончательный состав команды для участия в Кубке конфедераций, который пройдет в России. Об этом сообщает пресс-служба Футбольной федерации Чили.
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