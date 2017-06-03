ФИФА: Переговоры с российским ТВ по показу Кубка конфедераций и ЧМ-2018 продолжаются
МОСКВА, 3 июня. /ТАСС/. Международная федерация футбола (ФИФА) продолжает переговоры по передаче прав на показ Кубка конфедераций — 2017 и чемпионата мира — 2018 по футболу в России. Об этом говорится в официальном ответе ФИФА на запрос ТАСС.
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«В ответ на ваш запрос сообщаем, что на данный момент переговоры еще продолжаются, — говорится в ответе ФИФА. — Новая информация по теме будет своевременно предоставлена. По этой причине мы не будем давать дополнительные комментарии».
В четверг генеральный продюсер телеканала «Матч ТВ» Тина Канделаки заявила, что соглашение с ФИФА о показе матчей Кубка конфедераций — 2017 и чемпионата мира — 2018 по футболу на территории России достигнуто.
Ранее Первый канал, ВГТРК и «Матч ТВ» не согласились приобретать телеправа по цене, которую затребовала ФИФА. В конце марта в интервью ТАСС глава компании «Телеспорт» Петр Макаренко сказал, что российские телеканалы предложили ФИФА примерно $30 млн и данная сумма «находится
Матчи Кубка конфедераций пройдут с 17 июня по 2 июля в Москве,
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