ФИФА: переговоры с российским ТВ по показу Кубка конфедераций и ЧМ-2018 продолжаются

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«В ответ на ваш запрос сообщаем, что на данный момент переговоры еще продолжаются, — говорится в ответе ФИФА. — Новая информация по теме будет своевременно предоставлена. По этой причине мы не будем давать дополнительные комментарии».

В четверг генеральный продюсер телеканала «Матч ТВ» Тина Канделаки заявила, что соглашение с ФИФА о показе матчей Кубка конфедераций — 2017 и чемпионата мира — 2018 по футболу на территории России достигнуто.

Ранее Первый канал, ВГТРК и «Матч ТВ» не согласились приобретать телеправа по цене, которую затребовала ФИФА. В конце марта в интервью ТАСС глава компании «Телеспорт» Петр Макаренко сказал, что российские телеканалы предложили ФИФА примерно $30 млн и данная сумма «находится где-то на грани» окупаемости. В апреле вице-премьер Виталий Мутко сообщил, что ФИФА потребовала за телеправа $120 млн. При этом за показ чемпионата мира 2014 года российские каналы заплатили около $32 млн.