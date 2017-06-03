Видаль и Санчес вошли в окончательный состав сборной Чили на Кубок конфедераций

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В ночь на субботу сборная Чили со счетом 3:0 разгромила команду Буркина-Фасо в товарищеском матче, который прошел в Сантьяго. Дважды отличился Артуро Видаль, еще один гол забил Аньего Сагал.

После игры тренерский штаб объявил имена 23-х игроков, которые отправятся в Россию для участия в Кубке конфедераций. 9 июня чилийцы сыграют в товарищеском матче против сборной России, а 13-го — против команды Румынии. Первую игру в рамках Кубка конфедераций чилийцы проведут 18 июня против сборной Камеруна в Москве.

Полностью состав выглядит следующим образом:

вратари — Клаудио Браво («Манчестер Сити», Англия), Джонни Эррера («Универсидад де Чили»), Кристофер Тоселли («Универсидад Католика»);.

защитники — Энцо Роко («Крус Асул», Мексика), Маурисио Исла («Кальяри», Италия), Эухенио Менья («Спорт Ресиф», Бразилия), Франсиско Сильва («Крус Асул», Мексика), Гари Медель («Интер», Италия), Пауло Диас («Сан-Лоренцо», Аргентина), Гонсало Хара («Универсидад де Чили»);.

полузащитники — Чарльз Арангис («Байер», Германия), Жан Босежур («Универсидад де Чили»), Артуро Видаль («Бавария», Германия), Фелипе Гутьеррес («Интернасьонал», Бразилия), Хосе Педро Фуэнсалида («Универсидад Католика»), Пабло Эрнандес, Марсело Диас (оба — «Сельта», Испания);.

нападающие — Леонардо Валенсия («Палестино»), Эдуардо Варгас («Тигре», Мексика), Мартин Родригес («Крус Асул», Мексика), Алексис Санчес («Арсенал», Англия), Эдсон Пуч («Некакса», Мексика), Ангьело Сагал («Хуачипато»).