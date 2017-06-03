Дубль Видаля помог Чили уверенно обыграть Буркина-Фасо в товарищеском матче

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Встреча состоялась на стадионе «Насьональ» в Сантьяго и завершилась со счетом 3:0 в пользу хозяев.

На 10-й минуте счёт открыл полузащитник «Баварии» Артуро Видаль. На 75-й он же удвоил перевес чилийцев, оформив дубль. Точку в матче на 86-й минуте поставил Аньего Сагаль. Отметим, что с 45-й минуты африканская сборная играла в меньшинстве.

Напомним, что сборная Чили примет участие в Кубке конфедераций — 2017, который стартует 17 июня. Чилийцы попали в группу В, где сразятся с командами Камеруна, Германии и Австралии. Первый матч южноамериканцы проведут против камерунцев 18 июня.