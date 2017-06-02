Франция разгромила Парагвай в товарищеском матче, Жиру сделал хет-трик
Товарищеский матч между сборными Франции и Парагвая завершился победой французской команды. Итоговый счет матча — 5:0 в пользу сборной Франции.
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Матч проходил на стадионе «Роазон Парк» в Ренне. В составе победителей три мяча забил Оливье Жиру. Также отличились Мусса Сиссоко и Антуан Гризманн.
|2.06.2017 22:00
|матчи: Товарищеский матч
|Roazhon Park (Stade de la Route de Lorient)
Главные тренеры
|Дидье Дешам
|Франсиско Арсе
Голы
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Составы
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Статистика
|0
|Желтые карточки
|0
|0
|Красные карточки
|0
Судьи
|Главный судья
|Артур Диаш (Португалия)
Обозначения
- Вышел из игры
- Вошел в игру
- Желтая карточка
- Красная карточка
- Вторая желтая карточка
- (к)
- Капитан команды
- Гол
- Автогол
- Гол с пенальти
- Нереализованный пенальти
- Серия пенальти: реализованный пенальти
- Серия пенальти: нереализованный пенальти
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