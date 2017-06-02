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2 июня 2017, 23:54 | Футбол: Сборные | Советский спорт

Франция разгромила Парагвай в товарищеском матче, Жиру сделал хет-трик

Товарищеский матч между сборными Франции и Парагвая завершился победой французской команды. Итоговый счет матча — 5:0 в пользу сборной Франции.

Товарищеский матч между сборными Франции и Парагвая завершился победой французской команды. Итоговый счет матча — 5:0 в пользу сборной Франции. Увеличить
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Матч проходил на стадионе «Роазон Парк» в Ренне. В составе победителей три мяча забил Оливье Жиру. Также отличились Мусса Сиссоко и Антуан Гризманн.

2.06.2017 22:00 матчи: Товарищеский матч Roazhon Park (Stade de la Route de Lorient)
Франция 5:0 Парагвай
Первый тайм: 2:0
Главные тренеры
Дидье Дешам Франсиско Арсе
Голы
6′ Оливье Жиру  
13′ Оливье Жиру  
69′ Оливье Жиру  
76′ Мусса Сиссоко  
77′ Антуан Гризманн  
Составы
Юго Ллорис  
Джибриль Сидибе  
Самюэль Юмтити  
Лоран Косьельни  
Блэз Матюиди  
67′ Бенжамен Менди  
Люка Динь  
46′ Поль Погба  
Н`Голо Канте  
80′ Антуан Гризманн  
Флориан Товен  
73′ Оливье Жиру  
Александр Ляказетт  
46′ Димитри Пайет  
Тома Лемар  
46′ Усман Дембеле  
Мусса Сиссоко  
  Энтони Сильва
  Густаво Гомес
  Бруно Вальдес
  Хуниор Алонсо
  Хуан Агилар
  Хуан Габриэль Патиньо 46′
  Мигель Самудио
  Оскар Ромеро 77′
  Ричард Франко
  Виктор Айяла 63′
  Кристиан Паредес
  Эдгар Бенитес 46′
  Иван Рамирес
  Федерико Сантандер 58′
  Хорхе Бенитес
  Хуан Итурбе 46′
  Серхио Исмаэль Диас
Статистика
0 Желтые карточки 0
0 Красные карточки 0
Судьи
Главный судья Артур Диаш (Португалия)
Обозначения
Вышел из игры
Вошел в игру
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