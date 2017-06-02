Дзюба мимо Кубка конфедераций: что здесь не так?

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Сергей ЕГОРОВ

Напомню, какими словами на сайте РФС сопровождалось известие. Итак, вот две цитаты — привожу их полностью.

Артем ДЗЮБА: «Покидаю сборную России исключительно по состоянию здоровья. Не хотел бы занимать чье-то место в заявке, так как не готов на сто процентов. Очень хотел помочь сборной России, но, увы, не получается. Желаю команде как можно успешнее выступить на таком серьезном турнире, сначала выйти из группы, а затем побороться за самые высокие места».

Эдуард БЕЗУГЛОВ, врач сборной России: «В настоящее время клинически значимых проблем с коленным суставом у Артема Дзюбы нет, не было их ни до сбора, ни в его начале. Однако функциональное состояние игрока не позволяет переносить предложенные нагрузки, что ставит под сомнение безопасную и полноценную подготовку к столь важному турниру. В связи с этим тренерский штаб сборной России принял решение дать игроку возможность набрать кондиции в более щадящем режиме в расположении клуба».

Скажу честно: у меня есть сомнения в этой версии. Сборная работает в Австрии с 26 мая — за все это время не было никаких известий о том, что у Артема есть проблемы со здоровьем, и его функциональное состояние не позволяет переносить нагрузки, данные тренером.

В самом начале австрийского сбора, 26 мая, врач команды Эдуард Безуглов так прокомментировал ситуацию с Дзюбой: «Артем профессионально относится к здоровью и рекомендациям врачей. Он находится под контролем врачей “Зенита”. Его колено в хорошем состоянии. Он и сам в хорошем настроении, что немаловажно. Риска, что Дзюба пропустит Кубок конфедераций, сейчас нет. К тому же турнир в России, а для Артема это важно. Думаю, мы увидим лучшего Дзюбу на турнире».

Знаете, каким был заголовок к этому интервью? «Риска, что Дзюба пропустит Кубок конфедераций, нет». Эдуард Безуглов — квалифицированный врач, который в курсе проблем Артема с коленом и может оценить его функциональное состояние. Почему в начале сбора сомнений по Дзюбе не было, а в его концовке, в последний день, когда программа тренировок исчерпана, они появились?

31 мая Артем выходит на брифинг к прессе и в привычной для себя манере докладывает обстановку. Говорит ярко, цитатно, заголовочно.

Вот фрагмент разговора:

— Тренируюсь со всеми, не жалуюсь, — говорит Дзюба. — В тренажерном зале тоже работал. Хотя есть небольшая группа игроков, у которой нагрузки чуть меньше, а так работаем все вместе.

— Какие планы на лечение?

— Операция не требуется. Будем лечить консервативно. Занимаемся, следим. Надеюсь, все будет хорошо.

Операция Дзюбе, по моей информации, действительно не требуется. Артему время от времени нужна была пауза, в межигровых циклах по ходу сезона он ее брал, играя на уколах. Он рвался играть на Кубке конфедераций и этого не скрывал.

Что касается функционального состояния, которое не позволяет переносить нагрузки — это замечание вызывает улыбку. Сборная тренируется раз в день — это не нагрузки Роттаха-Эггерна Euro-2008, когда Хиддинк и Верхейен предложили команде двухразовые тренировки. Тогда, напомню, Гус сказал, что Павлюченко сбросил на сборе 4 килограмма. Сейчас, после длительного сезона, давать подобные тренировки было бы весьма опрометчивым шагом.

У Дзюбы, сколько могу судить со стороны, нет никаких проблем с функциональным состоянием. Игрок провел пять последних туров чемпионата, не пропустив ни одного матча — в каждом из ни выходил в основном составе и три доиграл до финального свистка. Мирча Луческу, которых своих игроков не щадит, ни разу не высказал претензии футболисту.

В четверг вечером Станислав Черчесов давал интервью нескольким СМИ, затронув целый ряд вопросов — ни разу тренер не намекнул о проблемах с Дзюбой. Более того, несколько удивительным выглядит и отсутствие комментария самого Черчесова в короткой новости на сайте РФС о том, что форвард пропускает Кубок конфедераций.

Внезапно в расположении сборной появляется президент РФС Виталий Мутко, который во время общения с журналистами, за час до появления релиза на сайте федерации, не говорит ничего о том, что Дзюба уезжает.

Спортивный директор «Зенита» Константин Сарсания, которому я позвонил уже после появления новости на сайте РФС, не располагает конкретными сведениями о проблемах футболиста со здоровьем.

Цепь событий и нестыковок в этой истории заставляет лично меня как минимум усомниться в официальной версии. Приходится сожалеть, что перед важнейшим турниром в сборной как-то странно те, на кого мы очень рассчитывали, приостановили выступления, заболели, не смогли перенести операцию или находятся не в том состоянии, которое позволяет полноценно переносить физические нагрузки.