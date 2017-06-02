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2 июня 2017, 21:57 | Футбол: Сборные | ТАСС

Матчи сборной России с венграми и чилийцами будут показаны на телеканале «Футбол 1»

МОСКВА, 2 июня. /ТАСС/. Товарищеские матчи сборной России по футболу с командами Венгрии и Чили будут показаны на телеканале «Футбол 1» субхолдинга «ГКМ Матч». Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе субхолдинга.

Подопечные Станислава <span class=error>Черчесова</span> сыграют с венграми 5 июня в Будапеште с чилийцами — 9 июня в Москве. Увеличить
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«Контрольные матчи сборной России покажем на тематическом канале «Футбол 1», — сказали в пресс-службе.

Российская сборная сыграет с венграми 5 июня в Будапеште, а с чилийцами — 9 июня в Москве.

Данные матчи пройдут в рамках подготовки сборной России к Кубку конфедераций. Российские футболисты выступят в группе А турнира, где встретятся с командами Новой Зеландии (17 июня, Санкт-Петербург), Португалии (21 июня, Москва) и Мексики (24 июня, Казань). В группе Б сыграют сборные Германии, Чили, Австралии и Камеруна. В полуфинал Кубка конфедераций выйдут команды, занявшие в группах первые и вторые места.

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Новости Сборных команд

Первый канал не планирует показывать матчи сборной России с венграми и чилийцами

Первый канал не планирует показывать матчи сборной России с венграми и чилийцами

МОСКВА, 2 июня. /Корр. ТАСС Дмитрий Рачицкий/. Трансляций товарищеских матчей сборной России по футболу с командами Венгрии и Чили нет в планах Первого канала. Об этом ТАСС сообщил генеральный продюсер телеканала Александр Файфман.
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