Сергей Корниленко: С Глебом же рядом не Фабрегас или ван Перси, а Корниленко и Калачев

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На днях форвард объявил о завершении карьеры в белорусской национальной команде.

— Сборной Белоруссии не хватает игры сердцем. Единения на всех фронтах, как тем же словакам, — цитирует «Прессбол» Корниленко. — И больших мастеров, как Хамшик, которые в ключевых эпизодах могут повести за собой, решить исход. Нам бы троих-четверых периода Саши Глеба в «Арсенале», тогда можно и спрашивать по полной, почему не вышли. А когда Глеб один, это тяжело. С ним же рядом не Фабрегас или ван Перси — условно говоря, Корниленко и Калачев….

— Белорусы, если уезжают, то, в основном, в Россию.

— Значит таков наш уровень и показатель спроса на белорусских футболистов. А Саня совсем молоденьким попал в Германию и сам всего добился. Рассказывал мне, как плакал на первых порах. Магат в «Шутгарте» — Железный Феликс. А немцы на тренировках шарашат тебя по ногам будь здоров! Хотел уехать, однако перетерпел и все доказал. Но Глеб уникум — и ноги золотые, и мышление: наверное, таких футболистов у нас больше не будет.