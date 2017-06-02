Первый канал не планирует показывать матчи сборной России с венграми и чилийцами
МОСКВА, 2 июня. /Корр. ТАСС Дмитрий Рачицкий/. Трансляций товарищеских матчей сборной России по футболу с командами Венгрии и Чили нет в планах Первого канала. Об этом ТАСС сообщил генеральный продюсер телеканала Александр Файфман.
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«Мы не планируем показ этих матчей», — сказал Файфман.
Российская сборная сыграет с венграми 5 июня в Будапеште, а с чилийцами 9 июня в Москве. Данные встречи станут для подопечных Станислава Черчесова подготовительными к Кубку конфедераций. Матчи турнира пройдут с 17 июня по 2 июля в Москве,
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