Сборная России без Дзюбы, но с Мутко

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ШУТКИ НА ФОНЕ БОЛИ

Этого стоило ожидать. Мы боялись об этом говорить вслух, чтоб не сглазить, но догадывались. Основной нападающий сборной России Артем Дзюба пропустит главный турнир года.

А начинался сбор безоблачно. В первый день врач команды Эдуард Безуглов заверил журналистов: «Риска, что форвард “Зенита” пропустит Кубок конфедераций нет». То есть, вообще никакого. Мы расслабились, внедрили Дзюбу в ориентировочный состав сборной, но все равно сомнения оставались.

Дело в том, что нападающий даже во время открытых частей тренировок не всегда работал в полную силу. Это было заметно: тут недобежал, здесь недопрыгнул. С тренажерным залом Дзюба тоже так и не подружился: пока партнеры по команде тягали железо, он на глазах у прессы о чем-то общался с Безугловым. И шутил — куда же без этого. Над игроками, над журналистами, над фотографом.

Со стороны нельзя было сказать, что Дзюба мучается со здоровьем, потому что вел себя как классический Дзюба. Шутил и на тренировках, и вне поля, и в смешанной зоне. Даже обмолвился, что с ним партнеры могут идти хоть на войну. Но увы — теперь это уже не его война.

Более того, во время одной из тренировок футболистам нужно было сделать семь рывков по 50 метров, и Дзюба выбежал из минуты. Характерно, что все футболисты показали примерно равный результат, и на фоне партнеров нападающий не затерялся.

ВИЗИТ ВИЦЕ-ПРЕМЬЕРА

Но в пятницу утром за Дзюбу стало тревожно — из автобуса вышли все футболисты, кроме него. Пресс-служба сборной сразу поспешила снять панику — мол, Дзюба остался в отеле «для проведения индивидуальной тренировки и восстановительных мероприятий». Каких конкретно — не сообщалось. Также было неясно, кто именно из тренеров занимается с Дзюбой. В тренажерный зал отправились Комбаров с Ерохиным, но эта деталь казалась мелочью на фоне отсутствия Дзюбы.

В конце тренировки на временную базу сборной России высадился внушительный десант: вице-премьер страны и президент РФС Виталий Мутко, а также генеральный директор организации Александр Алаев. Визит высокопоставленных лиц на несколько минут отвлек всех от проблем с Дзюбой. Виталий Леонтьевич первым делом разрядил обстановку и в шутку спросил журналистов, не катался ли кто-нибудь на лыжах. Не катались. У нас тут более важные дела.

Затем Мутко направился к главному тренеру сборной. Со Станиславом Черчесовым он стоял долго, около десяти минут, и что-то эмоционально обсуждал.

— Планирую два дня побыть с командой, посмотреть, как обстановка, как идет работа, как настрой, — поведал вице-премьер журналистам после общения с тренером. — Пообщаюсь с тренерским штабом, с ребятами. Потом улечу в Москву, а ребята — на игру. В понедельник у меня серьезное мероприятие, посмотрим, удастся ли вырваться в Будапешт. Думаю об этом. Совсем времени нет, сами понимаете.

— Какие ожидания от матча?

— Получаю информацию в ежедневном режиме. Вижу, что обстановка хорошая, ребята работают.

— О чем беседовали с Черчесовым?

— Мы каждый день говорим, сейчас просто поприветствовали друг друга.

— Наши каналы все же приобрели права на Кубок конфедераций. За 120 миллионов?

— Нет, меньше, конечно. Пока это только Кубок конфедераций. А по чемпионату мира будем решать дальше.

— Собираетесь на этап Бриллиантовой лиги в Инсбрук?

— А кто у нас тут, Дашка Клишина? Посмотрим, сейчас еще с командой надо пообщаться.

ВСЕ ЗРЯ

После этого Мутко спешно попрощался с журналистами и отправился обедать с Черчесовым. А нас оставили у разбитого корыта — вернее, с внезапной новостью о сокращении заявки. Оказалось, что нас успокаивали зря — Дзюба утром не только пропустил тренировку, но и собрал чемоданы. Тихо и незаметно от прожорливых глаз прессы нападающего сборной увезли в аэропорт Инсбрука, откуда около четырех дня по местному времени он вылетел в Россию.

Еще днем спецкор «СЭ» видел Дзюбу в гостинице, когда тот спокойно общался с Глушаковым, но тогда печальные официальные вести еще не поступили. Спустя несколько минут форвард уже растворился где-то в австрийском дожде. Позже мы позвонили ему, чтобы узнать о состоянии здоровья, но услышали от нападающего только междометие «Алло».

Черчесов тоже не стал давать никаких комментариев по громкой новости, так что о причинах травмы можно было узнать только из крохотного и размытого интервью Безуглова сайту РФС:

«Функциональное состояние игрока не позволяет переносить предложенные нагрузки, что ставит под сомнение безопасную и полноценную подготовку к столь важному турниру».