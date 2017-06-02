Габулов: В январе поставил себе задачу попасть в сборную
Владимир Габулов подвёл итоги сезона и рассказал о вызове в сборную России.
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Владимир Габулов приехал в расположение сборной чуть позже остальных: вратарю пришлось задержаться
— Как встретили в сборной? Обычно — ничего особенного. Есть темы, которые можно и даже нужно обсудить — касающиеся как карьеры, так и сборной. Время пообщаться есть: и за ужином, и во время тренировок можно парой слов перекинуться.
— C кем, например?
— С Игорем, Жирковым, Федей Смоловым, Камболовым… Да со всеми, в общем.
«Было приятно вновь получить приглашение в сборную»
— Чувствуется, что здесь своя, особенная атмосфера?
— Сборная на то и сборная, что здесь всё
— Как восприняли вызов в сборную?
— Я уже столько лет в футболе, что многое воспринимаю спокойно, без особой эйфории. Но было приятно, скажу честно! Каждому футболисту, особенному тому, кто давно не вызывался в сборную, приятно получить приглашение. Но в то же время в такие моменты осознаёшь, что это дополнительная ответственность, стимул, обязанности. Даже выступая за клуб, ты не имеешь права ошибаться, играть ниже определённого уровня, потому что нужно соответствовать и доказывать, что тебя вызвали не просто так. Вообще, приезжая в сборную, не задумываешься о собственных шансах, а, наоборот, прекрасно оцениваешь ситуацию. Я со своей стороны готов и горю желанием принести пользу сборной в любом качестве.
— Как думаете, с чем связан такой долгий перерыв?
— Много разных факторов. Возможно, могли сказаться мои выступления за клуб. Недавно был период, когда я не играл полгода. Сложно сказать.
— Как узнали, что попали в расширенный список?
— Я был на клубной базе, у нас была тренировка. Потом, когда уже добрался до телефона, увидел кучу звонков, смс, сообщений в WhatsApp от близких, друзей… Уже понял, что все знают! В клубе ребята тоже подходили и поздравляли. Но я им говорил, что это только предварительный список, поэтому не стоит акцентировать на этом такое внимание.
— Не мешали ли мысли о сборной во время стыковых матчей?
— Скажу так: была некая неопределённость. После заключительного 30-го тура в чемпионате сборная собиралась 24 мая, а у нас 25-го был стыковой матч с «Енисеем». Я до конца не понимал, как мне быть, но потом созвонился со Стауче. Он мне сказал: «Играй и приезжай с положительным результатом!» Руководство «Арсенала» согласовало с РФС моё выступление в стыковых матчах — РФС пошёл навстречу клубу и разрешил мне в них играть.
— Не боялись упустить
— Нет. Я же всё равно находился в тренировочном процессе, поэтому на моей форме это никак не сказалось. Да и травма уже не беспокоит. Конечно, полностью здоровых футболистов нет: если у игрока
— Как проходят тренировки в сборной?
— Насыщенно! Хватает и силовой работы, и упражнений с мячом. Конечно, занимаемся и нашими прямыми обязанностями — играем в футбол. Гинтарас Стауче внёс интересное новшество — иногда мы тренируемся в специальных очках, которые поднимают уровень концентрации вратарей.
— Какие отношения с другими вратарями?
— У нас маленький вратарский коллектив. Общаемся между собой, всегда шутим на тренировках. Заводила у нас Игорь Акинфеев! Понятно, что шутки не должны переходить в балаган, но они создают положительную атмосферу в команде, улучшают микроклимат.
— Общались ли с Черчесовым?
— Когда я приехал, мы поговорили со Станиславом Саламовичем — он нацелил меня на серьёзную работу, сказал, что нужна полная самоотдача и хорошая работа на тренировках.
«На Кубке конфедераций сборной России никого не нужно бояться»
— Что для вас Кубок конфедераций?
— Это всё: и значимый турнир, так как мы играем дома при своих болельщиках не с самыми последними сборными мира, и трофей, за который надо побороться, и подготовка к чемпионату мира. Но в первую очередь это значимый турнир для всей страны, всего российского футбола, болельщиков, футболистов, тренеров — для всех.
— В группе сборная России сыграет с Новой Зеландией, Мексикой и Португалией. Самый тяжёлый соперник, которого стоит опасаться? Португалия?
— Никого не нужно бояться. Реальности футбола таковы, что нужно играть с разными соперниками. С каждой командой нужно стараться добиваться результата. Нужно сделать одну важную вещь: хорошо подготовиться к каждому матчу. Выходить и играть на победу, не боясь ничего, и всё будет хорошо.
— Какой сейчас уровень сборной России?
— У сборной давно не было официальных матчей, только контрольные, поэтому сложно оценить.
— Хорошо, задам вопрос
— Истинный уровень виден только в матчах, в соперничестве. С Бельгией сыграли неплохой матч: не проиграли одной из ведущих сборных мира по качеству, забили голы, практически ничего не дали создать. Это показатель, но
— По результатам на Кубке конфедераций можно будет делать
— Только промежуточный. И всё равно я считаю, что окончательные выводы нужно делать после чемпионата мира. К этому событию нужно готовиться всем вместе, а не только футболистам и тренерам. Общественности, прессе и болельщикам — всем.
— Как вы относитесь к тому, что болельщики в большинстве своём не воспринимают всерьёз сборную России?
— Это неприятно. Конечно, есть объективные причины. Например, результаты на последних чемпионатах мира и Европы. Но мы будем стараться менять это отношение своей игрой. В любом случае перед каждым турниром и матчем нужно верить, надеяться и поддерживать команду. Это очень важно. Без поддержки ни одна футбольная команда не может достигнуть положительного результата. Позитивная энергия, поддержка всегда влияют на достижение победы.
«Мы собирались с одной целью — остаться в Премьер-лиге»
— Буквально полгода назад вы вернулись в футбол, а сейчас здесь, в Австрии. Если возвращаться в прошлое, не было ли мыслей завершить карьеру?
— Конечно нет. Я продолжал тренироваться, готовиться. Но в один момент зимой я решил, что, если сейчас не вернусь в футбол, скорее всего, придётся заканчивать. После паузы в год снова заиграть было бы тяжело. Слава богу, что всё сложилось. Когда в январе я приехал в команду, ребята на меня рассчитывали, они в меня поверили. Я просто получал удовольствие от каждого дня, каждой тренировки. Ведь для футболиста нет ничего хуже, чем остаться без любимого дела.
— Как можете охарактеризовать ваши отношения с коллегой по «Арсеналу» Левашовым?
— Миша — очень хороший вратарь. Он профессионально относится к своему делу, всегда доброжелателен. Мы с ним общаемся, стараемся помогать друг другу.
— Тяжело ли было входить в игру?
— Нет. Труднее было вливаться в тренировочный процесс, потому что тело отвыкло от таких нагрузок. Мне понадобилось дней семь, чтобы ничего не тянуло, не болело и не беспокоило. Потом уже, в игровом ритме, я с каждым разом всё больше чувствовал, что форма возвращается. Никаких поблажек на тренировках не было, просто корректировали нагрузку. Я старался выполнять весь объём работы, который давал тренерский штаб.
— Какими были эти полгода в «Арсенале»?
— Непростыми — в плане психологической нагрузки. Многие говорят, что борьба за выживание — это гораздо сложнее, чем борьба за чемпионство. Трудности возникали и в игровом плане. Несмотря на то что мы весной из 15 матчей сыграли 7 на ноль, в других играх мы пропускали, и нам не удавалось набирать очки. Плюс ко всему большая часть футболистов собралась только в январе, что также создавало определённые сложности. Но мы собирались с единственной целью — остаться в
— Как настраивались на стыковые матчи?
— Понимали, что будет очень сложно. В то же время осознавали, что отступать некуда. Мы должны были лечь костьми, чтобы добиться нужного результата. В первой игре сыграли неудачно, на это был ряд объективных причин. Перед второй встречей мы сделали выводы, настроились, сплотились. Добились того, что было нужно. Даже не хотел допускать мыслей о другом результате. Да и перед играми я об этом не думал. Мы обязательно должны были это сделать.
— Разгромная победа над «Спартаком» придала
— Да, но, учитывая, как мы сыграли следующий матч (проиграли «Енисею». — Прим. «Чемпионата»), она нас скорее расслабила. Мы пребывали в небольшой эйфории —
— Если подводить итоги сезона, то главная задача, которая была поставлена перед командой в январе, была выполнена?
— Перед командой? Да.
— А перед вами?
— Не хотел бы их все озвучивать, это
— Что можете сказать по поводу своего будущего?
— На данный момент у меня действующий контракт. Задача была остаться в РФПЛ, а дальше будем смотреть.
— А если бы вылетели в ФНЛ, остались бы в клубе?
— Без если бы! Поэтому я и шёл в «Арсенал», чтобы не было никаких «бы».
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