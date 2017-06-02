Габулов: В январе поставил себе задачу попасть в сборную

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Владимир Габулов приехал в расположение сборной чуть позже остальных: вратарю пришлось задержаться из-за стыковых матчей, в которых «Арсенал» играл с «Енисеем». Своими ощущениями от возвращения в сборную вратарь поделился с «Чемпионатом».

— Как встретили в сборной? Обычно — ничего особенного. Есть темы, которые можно и даже нужно обсудить — касающиеся как карьеры, так и сборной. Время пообщаться есть: и за ужином, и во время тренировок можно парой слов перекинуться.

— C кем, например?

— С Игорем, Жирковым, Федей Смоловым, Камболовым… Да со всеми, в общем.

«Было приятно вновь получить приглашение в сборную»

— Чувствуется, что здесь своя, особенная атмосфера?

— Сборная на то и сборная, что здесь всё по-другому. Тут все собираются под одним знаменем, чтобы выигрывать, объединяться, достигать положительного результата. Кроме того, матчи за сборную помогают расти. Это совсем другой уровень. Здесь совсем другая психологическая нагрузка, мотивация. Участие в таких матчах позволяет расти персонально каждому футболисту.

— Как восприняли вызов в сборную? Всё-таки последний раз вас вызывали четыре года назад.

— Я уже столько лет в футболе, что многое воспринимаю спокойно, без особой эйфории. Но было приятно, скажу честно! Каждому футболисту, особенному тому, кто давно не вызывался в сборную, приятно получить приглашение. Но в то же время в такие моменты осознаёшь, что это дополнительная ответственность, стимул, обязанности. Даже выступая за клуб, ты не имеешь права ошибаться, играть ниже определённого уровня, потому что нужно соответствовать и доказывать, что тебя вызвали не просто так. Вообще, приезжая в сборную, не задумываешься о собственных шансах, а, наоборот, прекрасно оцениваешь ситуацию. Я со своей стороны готов и горю желанием принести пользу сборной в любом качестве.

— Как думаете, с чем связан такой долгий перерыв?

— Много разных факторов. Возможно, могли сказаться мои выступления за клуб. Недавно был период, когда я не играл полгода. Сложно сказать. Когда-то я сильно переживал, когда-то меня это наоборот мотивировало. Сильное разочарование было в 2012 году, когда я так и не попал на Евро. Тем более перед этим мы играли товарищеский матч с Данией, в котором в воротах стоял я. Неплохая была игра, мы не пропустили, выиграли на выезде — 2:0.

— Как узнали, что попали в расширенный список?

— Я был на клубной базе, у нас была тренировка. Потом, когда уже добрался до телефона, увидел кучу звонков, смс, сообщений в WhatsApp от близких, друзей… Уже понял, что все знают! В клубе ребята тоже подходили и поздравляли. Но я им говорил, что это только предварительный список, поэтому не стоит акцентировать на этом такое внимание.

— Не мешали ли мысли о сборной во время стыковых матчей?

— Скажу так: была некая неопределённость. После заключительного 30-го тура в чемпионате сборная собиралась 24 мая, а у нас 25-го был стыковой матч с «Енисеем». Я до конца не понимал, как мне быть, но потом созвонился со Стауче. Он мне сказал: «Играй и приезжай с положительным результатом!» Руководство «Арсенала» согласовало с РФС моё выступление в стыковых матчах — РФС пошёл навстречу клубу и разрешил мне в них играть.

— Не боялись упустить что-то важное за эти дни?

— Нет. Я же всё равно находился в тренировочном процессе, поэтому на моей форме это никак не сказалось. Да и травма уже не беспокоит. Конечно, полностью здоровых футболистов нет: если у игрока что-то болит, значит, он живой. Но, тьфу-тьфу-тьфу, сейчас всё хорошо.

— Как проходят тренировки в сборной?

— Насыщенно! Хватает и силовой работы, и упражнений с мячом. Конечно, занимаемся и нашими прямыми обязанностями — играем в футбол. Гинтарас Стауче внёс интересное новшество — иногда мы тренируемся в специальных очках, которые поднимают уровень концентрации вратарей.

— Какие отношения с другими вратарями?

— У нас маленький вратарский коллектив. Общаемся между собой, всегда шутим на тренировках. Заводила у нас Игорь Акинфеев! Понятно, что шутки не должны переходить в балаган, но они создают положительную атмосферу в команде, улучшают микроклимат.

— Общались ли с Черчесовым?

— Когда я приехал, мы поговорили со Станиславом Саламовичем — он нацелил меня на серьёзную работу, сказал, что нужна полная самоотдача и хорошая работа на тренировках.

«На Кубке конфедераций сборной России никого не нужно бояться»

— Что для вас Кубок конфедераций?

— Это всё: и значимый турнир, так как мы играем дома при своих болельщиках не с самыми последними сборными мира, и трофей, за который надо побороться, и подготовка к чемпионату мира. Но в первую очередь это значимый турнир для всей страны, всего российского футбола, болельщиков, футболистов, тренеров — для всех.

— В группе сборная России сыграет с Новой Зеландией, Мексикой и Португалией. Самый тяжёлый соперник, которого стоит опасаться? Португалия?

— Никого не нужно бояться. Реальности футбола таковы, что нужно играть с разными соперниками. С каждой командой нужно стараться добиваться результата. Нужно сделать одну важную вещь: хорошо подготовиться к каждому матчу. Выходить и играть на победу, не боясь ничего, и всё будет хорошо.

— Какой сейчас уровень сборной России?

— У сборной давно не было официальных матчей, только контрольные, поэтому сложно оценить.

— Хорошо, задам вопрос по-другому. Наша команда может конкурировать с ведущими сборными мира?

— Истинный уровень виден только в матчах, в соперничестве. С Бельгией сыграли неплохой матч: не проиграли одной из ведущих сборных мира по качеству, забили голы, практически ничего не дали создать. Это показатель, но всё-таки нужно оценивать уровень сборной по прошествии двухлетнего цикла. Тогда уже можно делать какие-то выводы, давать оценки относительно уровня сборной, прогресса или регресса команды.

— По результатам на Кубке конфедераций можно будет делать какой-то вывод?

— Только промежуточный. И всё равно я считаю, что окончательные выводы нужно делать после чемпионата мира. К этому событию нужно готовиться всем вместе, а не только футболистам и тренерам. Общественности, прессе и болельщикам — всем.

— Как вы относитесь к тому, что болельщики в большинстве своём не воспринимают всерьёз сборную России?

— Это неприятно. Конечно, есть объективные причины. Например, результаты на последних чемпионатах мира и Европы. Но мы будем стараться менять это отношение своей игрой. В любом случае перед каждым турниром и матчем нужно верить, надеяться и поддерживать команду. Это очень важно. Без поддержки ни одна футбольная команда не может достигнуть положительного результата. Позитивная энергия, поддержка всегда влияют на достижение победы.

«Мы собирались с одной целью — остаться в Премьер-лиге»

— Буквально полгода назад вы вернулись в футбол, а сейчас здесь, в Австрии. Если возвращаться в прошлое, не было ли мыслей завершить карьеру?

— Конечно нет. Я продолжал тренироваться, готовиться. Но в один момент зимой я решил, что, если сейчас не вернусь в футбол, скорее всего, придётся заканчивать. После паузы в год снова заиграть было бы тяжело. Слава богу, что всё сложилось. Когда в январе я приехал в команду, ребята на меня рассчитывали, они в меня поверили. Я просто получал удовольствие от каждого дня, каждой тренировки. Ведь для футболиста нет ничего хуже, чем остаться без любимого дела.

— Как можете охарактеризовать ваши отношения с коллегой по «Арсеналу» Левашовым?

— Миша — очень хороший вратарь. Он профессионально относится к своему делу, всегда доброжелателен. Мы с ним общаемся, стараемся помогать друг другу. Какого-то негатива с его стороны я не увидел. Возможно, это также сказалось на положительном результате клуба.

— Тяжело ли было входить в игру?

— Нет. Труднее было вливаться в тренировочный процесс, потому что тело отвыкло от таких нагрузок. Мне понадобилось дней семь, чтобы ничего не тянуло, не болело и не беспокоило. Потом уже, в игровом ритме, я с каждым разом всё больше чувствовал, что форма возвращается. Никаких поблажек на тренировках не было, просто корректировали нагрузку. Я старался выполнять весь объём работы, который давал тренерский штаб.

— Какими были эти полгода в «Арсенале»?

— Непростыми — в плане психологической нагрузки. Многие говорят, что борьба за выживание — это гораздо сложнее, чем борьба за чемпионство. Трудности возникали и в игровом плане. Несмотря на то что мы весной из 15 матчей сыграли 7 на ноль, в других играх мы пропускали, и нам не удавалось набирать очки. Плюс ко всему большая часть футболистов собралась только в январе, что также создавало определённые сложности. Но мы собирались с единственной целью — остаться в Премьер-Лиге. Слава богу, мы с этим справились.

— Как настраивались на стыковые матчи?

— Понимали, что будет очень сложно. В то же время осознавали, что отступать некуда. Мы должны были лечь костьми, чтобы добиться нужного результата. В первой игре сыграли неудачно, на это был ряд объективных причин. Перед второй встречей мы сделали выводы, настроились, сплотились. Добились того, что было нужно. Даже не хотел допускать мыслей о другом результате. Да и перед играми я об этом не думал. Мы обязательно должны были это сделать.

— Разгромная победа над «Спартаком» придала каких-то сил, уверенности?

— Да, но, учитывая, как мы сыграли следующий матч (проиграли «Енисею». — Прим. «Чемпионата»), она нас скорее расслабила. Мы пребывали в небольшой эйфории — всё-таки мы обыграли новоиспечённого чемпиона страны. Это не могло пройти просто так. Матч со «Спартаком» вообще хорошо для нас сложился, поэтому психологически выйти на матч с «Енисеем» было непросто. Подумали, что легко сможем обыграть соперника. Эмоциональный перегруз, перелёт, поле — здесь всё сложилось. Можно назвать множество оправданий, но я убеждён, что каждый футболист, человек, который работает в футболе, должен искать причину в себе. Когда так происходит, нужно сделать правильные выводы, поэтому и выиграли вторую игру. В этом матче, кстати, поймал себя на мысли, что Тула не может остаться без Премьер-Лиги с такой поддержкой, которую нам оказывали болельщики.

— Если подводить итоги сезона, то главная задача, которая была поставлена перед командой в январе, была выполнена?

— Перед командой? Да.

— А перед вами?

— Не хотел бы их все озвучивать, это всё-таки личное. Одна из задач — помочь остаться «Арсеналу» в Премьер-Лиге. Вторая — пробиться в сборную. А об остальных пока помолчим.

— Что можете сказать по поводу своего будущего?

— На данный момент у меня действующий контракт. Задача была остаться в РФПЛ, а дальше будем смотреть.

— А если бы вылетели в ФНЛ, остались бы в клубе?

— Без если бы! Поэтому я и шёл в «Арсенал», чтобы не было никаких «бы».