Мутко: Дзюба не может играть на максимуме, ему нужно заняться здоровьем
МОСКВА, 2 июня. /Корр. ТАСС Вероника Советова/. Нападающий сборной России по футболу Артем Дзюба не может тренироваться и выкладываться на играх по максимуму
из-за травмы, ему необходимо заняться восстановлением. Об этом ТАСС заявил вице-премьер РФ, президент Российского футбольного союза (РФС) Виталий Мутко.
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В пятницу стало известно, что 28-летний Дзюба пропустит Кубок конфедераций
«Артем не может играть максимально, если он в таком состоянии, то ничего уже не сделаешь, здоровье есть здоровье. Конечно, лучше, когда есть конкуренция, когда больше выбор (игроков), но так сложилось. Но у нас есть команда, она продолжает готовиться. Будем работать», — сказал Мутко.
«Он профессиональный спортсмен и сейчас не имеет возможности играть на максимальном уровне. Ему сейчас надо заниматься здоровьем. Команда готовится к старту (Кубка конфедераций), работаем с теми, кто в оптимальном состоянии здоровья, для этого и приглашали футболистов на сбор», — добавил он.
Матчи Кубка конфедераций пройдут с 17 июня по 2 июля в Москве,
Перед турниром сборная России проведет товарищеские матчи с командами Венгрии (5 июня) и Чили (9 июня).
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