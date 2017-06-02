Хацкевич стал главным тренером «Динамо»

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Новым главным тренером ФК «Динамо» Киев сегодня назначен Александр Хацкевич, сообщает официальный сайт столичного клуба.

Контракт с белорусским специалистом рассчитан на два года. В тренерский штаб Александра Николаевича вошли Максим Шацких, Олег Лужный и тренер вратарей Михаил Михайлов.

Произошли изменения в тренерских штабах молодежной и юношеской команд «Динамо». «Динамо» U-21 будут тренировать Юрий Мороз и Сергей Федоров, а «Динамо» U-19 — Игорь Костюк.

Александр Хацкевич родился 19 октября 1973 года в Минске. Футбольную карьеру начинал в минском «Динамо», откуда в 1996 году перешел в киевское «Динамо». За «бело-синих» играл до 2004 года, завоевав вместе с «Динамо» много трофеев: семь раз становился чемпионом Украины и четыре раза — обладателем Кубка Украины. Затем недолгое время выступал за китайский «Тяньцзинь Тэда» и латвийскую «Венту». Завершил карьеру в родном минском «Динамо».

Тренерскую карьеру начал в 2007 году в качестве играющего тренера «Динамо» (Минск). Далее возглавлял юношескую сборную Беларуси U-18 и ФК «Витебск». С 1 февраля 2010 по апрель 2011 года работал ассистентом главного тренера национальной сборной Украины. В декабре 2010 года возглавил молодежную команду киевского «Динамо», летом 2013 года — «Динамо-2». 4 декабря 2014 года был назначен главным тренером национальной сборной Беларуси, которую возглавлял до 6 декабря 2016 года.

Как сообщал УНИАН, 31 мая должность тренера «Динамо» покинул Сергей Ребров, который проработал 3 года и добыл пять трофеев — два титула чемпиона Украины, два Кубка и Суперкубок страны.