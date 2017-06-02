Дзюба не сыграет на Кубке конфедераций

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Сегодня 28-летний форвард «Зенита», у которого есть проблемы с коленом, не принял участие в тренировке и покинул расположение национальной команды.

По словам врача сборной России Эдуарда Безуглова, функциональное состояние Дзюбы не позволяет переносить предложенные на сборе нагрузки.

— Покидаю сборную России исключительно по состоянию здоровья, — сказал Дзюба. — Не хотел бы занимать чье-то место в заявке, так как не готов на сто процентов. Очень хотел помочь сборной России, но, увы, не получается. Желаю команде как можно успешнее выступить на таком серьезном турнире, сначала выйти из группы, а затем побороться за самые высокие места.

Напомним, что подопечные Станислава Черчесова проводят тренировочный сбор в Австрии в преддверии Кубка конфедераций-2017. После австрийского сбора у России запланированы контрольные матчи против Венгрии (5 июня, Будапешт) и Чили (9 июня, Москва). Соперниками сборной в групповом турнире Кубка конфедераций-2017 станут Новая Зеландия (17 июня, Санкт-Петербург), Португалия (21 июня, Москва, стадион «Спартак») и Мексика (24 июня, Казань).