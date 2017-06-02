Сборная Мексики обыграла команду Ирландии в товарищеском матче

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Встреча, состоявшаяся в четверг на арене «Метлайф» в Нью-Джерси, завершилась победой мексиканцев со счетом 3:1. Голы в составе победителей забили Хесус Мануэль Корона (на 16-й минуте), Рауль Хименес (25, с пенальти) и Карлос Вела (54), который также заработал 11-метровый, который был реализован в первом тайме. У ирландцев отличился Стивен Глисон (76).

Мексиканцы свой следующий матч проведут в ближайший четверг, когда в рамках отбора к чемпионату мира 2018 года (пройдет в России) сыграют в Мехико против команды Гондураса. Ирландцы 4 июня в Дублине проведут товарищескую встречу с командой Уругвая.