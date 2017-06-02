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2 июня 2017, 9:53 | Футбол: Сборные | Р-Спорт

Сборная Мексики обыграла команду Ирландии в товарищеском матче

МОСКВА, 2 июн — Р-Спорт. Сборная Мексики по футболу добилась победы над национальной командой Ирландии в товарищеском матче, прошедшем в США.

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Встреча, состоявшаяся в четверг на арене «Метлайф» в Нью-Джерси, завершилась победой мексиканцев со счетом 3:1. Голы в составе победителей забили Хесус Мануэль Корона (на 16-й минуте), Рауль Хименес (25, с пенальти) и Карлос Вела (54), который также заработал 11-метровый, который был реализован в первом тайме. У ирландцев отличился Стивен Глисон (76).

Мексиканцы свой следующий матч проведут в ближайший четверг, когда в рамках отбора к чемпионату мира 2018 года (пройдет в России) сыграют в Мехико против команды Гондураса. Ирландцы 4 июня в Дублине проведут товарищескую встречу с командой Уругвая.

Сборная Мексики является соперником национальной команды России на групповом этапе Кубка конфедераций, который пройдет с 17 июня по 2 июля в Казани, Сочи, Санкт-Петербурге и Москве.

2.06.2017 03:00 матчи: Товарищеский матч MetLife Stadium
Мексика 3:1 Ирландия
Первый тайм: 2:0
Главные тренеры
Хуан Карлос Осорио Мартин О`Нилл
Голы
16′ Хесус Корона  
25′ Рауль Хименес  
54′ Карлос Альберто Вела  
  Стивен Глисон 76′
Составы
Родольфо Кота  
Диего Рейес  
Хорхе Эрнандес  
Хесус Гальярдо  
Рауль Хименес  
21′ 46′ Карлос Сальседо  
Освальдо Аланис  
46′ Эктор Морено  
Мигель Лаюн  
58′ Хонатан дос Сантос  
Орбелин Пинеда  
46′ Эктор Эррера  
Орибе Перальта  
58′ Хесус Корона  
Хавьер Акино  
68′ Карлос Альберто Вела  
Рафаэль Маркес  
  Даррен Рэндолф
  Ричард Кио
  Шейн Даффи
  Каллум О`Дауда
  Джеймс Макклин 24′
  Дэвид Макголдрик
  Сайрус Кристи 73′
  Алан Браун
  Джон Иган 64′
  Кевин Лонг
  Конор Хурихэйн 64′
  Уэсли Хулахан
  Дэрил Хорган 73′
  Стивен Глисон
  Дэрил Мерфи 64′
  Юнэн О`Кейн
Статистика
1 Желтые карточки 1
0 Красные карточки 0
Судьи
Главный судья Тед Анкел (США)
Обозначения
Вышел из игры
Вошел в игру
Желтая карточка
Красная карточка
Вторая желтая карточка
(к)
Капитан команды
Гол
Автогол
Гол с пенальти
Нереализованный пенальти
Серия пенальти: реализованный пенальти
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