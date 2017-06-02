Бородюк: Из любого поражения можно сделать правильные выводы

— Как оцените предстоящего соперника — команду Дании?

— Сборная Дании — команда хорошего, европейского уровня. Многие футболисты выступают в английской премьер-лиге, в немецкой бундеслиге, в чемпионате Голландии… То есть, они имеют международный опыт. Это полузащитник Кристиан Эриксен из «Тоттенхэма», голкипер Каспер Шмейхель из английского «Лестера», защитники немецкой «Боруссии» Менхенгладбах Андреас Кристенсен и Янник Вестергор, юный нападающий Каспер Дольберг из «Аякса», недавно сыгравший в финале Лиги Европы, лучший бомбардир голландского «Фейеноорда» Николай Йоргенсен, форвард Юссуф Поульсен из «РБ Лейпциг» (Германия) и многие другие.



— Наверняка вы видели первый матч между сборными Казахстана и Дании, который состоялся в Копенгагене осенью прошлого года. Чего, на Ваш взгляд, не хватило нашей команде для положительного результата?

— Из любого поражения можно сделать правильные выводы. Нужно работать и двигаться дальше.



— За счет чего сборная Казахстана может удачно сыграть 10 июня в Алматы?

— Наша сборная будет играть дома, в Алматы, где вместе с нами будет полный стадион. Это очень важно, ведь сборная и болельщики должны быть единым целым. Хочется, чтобы любители футбола видели — игроки стараются и выкладываются по максимуму. В каждой конкретной игре футболисты должны проявлять свои лучшие качества и стремиться только к победе.



— В рамках подготовки к этому матчу планируется ли проведение контрольных игр, учитывая, что до 10 июня у наших футболистов целую неделю будет отсутствовать игровая практика?

— 7 июня состоится контрольная игра с молодежной сборной. Это запланировано с целью показать молодым и перспективным футболистам, что главная задача — стремление попасть в национальную команду. Хотелось бы отметить, что у нас есть хорошее взаимопонимание с тренерским штабом молодежной сборной.



— В списке вызванных футболистов на предстоящий УТС есть и ряд молодых футболистов. Как можете охарактеризовать их? Может ли сборная рассчитывать на них уже в текущем цикле или вызов в национальную команду лишь аванс на будущее?

— Конечно, это аванс на будущее. Есть надежда, что вызов в сборную послужит им отличным стимулом для дальнейшего роста и принесет пользу сборной страны. При одном самом важном условии — если работать, не жалея себя на тренировках и стремиться в профессиональном плане к совершенству. То есть, нужно развиваться, ставить цели перед собой и их достигать.