Бородюк: Из любого поражения можно сделать правильные выводы
Главный тренер национальной сборной Александр Бородюк в интервью официальному сайту Федерации футбола Казахстана поделился своим мнением о предстоящем матче против команды Дании в отборочном цикле чемпионата мира-2018.
— Как оцените предстоящего соперника — команду Дании?
— Сборная Дании — команда хорошего, европейского уровня. Многие футболисты выступают в английской
— Наверняка вы видели первый матч между сборными Казахстана и Дании, который состоялся в Копенгагене осенью прошлого года. Чего, на Ваш взгляд, не хватило нашей команде для положительного результата?
— Из любого поражения можно сделать правильные выводы. Нужно работать и двигаться дальше.
— За счет чего сборная Казахстана может удачно сыграть 10 июня в Алматы?
— Наша сборная будет играть дома, в Алматы, где вместе с нами будет полный стадион. Это очень важно, ведь сборная и болельщики должны быть единым целым. Хочется, чтобы любители футбола видели — игроки стараются и выкладываются по максимуму. В каждой конкретной игре футболисты должны проявлять свои лучшие качества и стремиться только к победе.
— В рамках подготовки к этому матчу планируется ли проведение контрольных игр, учитывая, что до 10 июня у наших футболистов целую неделю будет отсутствовать игровая практика?
— 7 июня состоится контрольная игра с молодежной сборной. Это запланировано с целью показать молодым и перспективным футболистам, что главная задача — стремление попасть в национальную команду. Хотелось бы отметить, что у нас есть хорошее взаимопонимание с тренерским штабом молодежной сборной.
— В списке вызванных футболистов на предстоящий УТС есть и ряд молодых футболистов. Как можете охарактеризовать их? Может ли сборная рассчитывать на них уже в текущем цикле или вызов в национальную команду лишь аванс на будущее?
— Конечно, это аванс на будущее. Есть надежда, что вызов в сборную послужит им отличным стимулом для дальнейшего роста и принесет пользу сборной страны. При одном самом важном условии — если работать, не жалея себя на тренировках и стремиться в профессиональном плане к совершенству. То есть, нужно развиваться, ставить цели перед собой и их достигать.
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