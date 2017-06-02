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2 июня 2017, 9:44 | Футбол: Сборные | Р-Спорт

Сампаоли подписал 5-летний контракт со сборной Аргентины

МОСКВА, 2 июн — Р-Спорт. Контракт Хорхе Сампаоли со сборной Аргентины по футболу рассчитан на пять лет, сообщает АФП.

Контракт Хорхе Сампаоли со сборной Аргентины по футболу рассчитан на пять лет сообщает AFP. Увеличить
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Сампаоли был представлен в качестве главного тренера аргентинской сборной в четверг. В минувшем сезоне специалист тренировал испанскую «Севилью», и руководство клуба не хотело отпускать Сампаоли, требуя от Ассоциации футбола Аргентины (AFA) компенсацию в размере 1,5 миллиона евро, но впоследствии стороны пришли к соглашению. Сам тренер назвал свое назначение «исполнением мечты, к которой он шел долгое время».

«На сегодня у нас под наблюдением более ста кандидатов в сборную. И мы ждем, что игрок, которому доверят футболку национальной команды, проявит свои лучшие качества», — сказал Сампаоли.

Сампаоли занял пост, который был вакантным с апреля, после увольнения Эдгардо Баусы. Он покинул команду из-за неудовлетворительных результатов аргентинцев в отборочном турнире чемпионата мира 2018 года.

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Сампаоли будет представлен главным тренером сборной Аргентины по футболу в четверг

Сампаоли будет представлен главным тренером сборной Аргентины по футболу в четверг

МОСКВА, 1 июн — Р-Спорт. Официальная презентация Хорхе Сампаоли в качестве нового главного тренера сборной Аргентины пройдет в четверг, сообщается на официальном сайте Ассоциации футбола Аргентины (AFA).
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