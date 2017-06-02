Сампаоли подписал 5-летний контракт со сборной Аргентины

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Сампаоли был представлен в качестве главного тренера аргентинской сборной в четверг. В минувшем сезоне специалист тренировал испанскую «Севилью», и руководство клуба не хотело отпускать Сампаоли, требуя от Ассоциации футбола Аргентины (AFA) компенсацию в размере 1,5 миллиона евро, но впоследствии стороны пришли к соглашению. Сам тренер назвал свое назначение «исполнением мечты, к которой он шел долгое время».

«На сегодня у нас под наблюдением более ста кандидатов в сборную. И мы ждем, что игрок, которому доверят футболку национальной команды, проявит свои лучшие качества», — сказал Сампаоли.