Сампаоли подписал 5-летний контракт со сборной Аргентины
МОСКВА, 2 июн —
Р-Спорт. Контракт Хорхе Сампаоли со сборной Аргентины по футболу рассчитан на пять лет, сообщает АФП.
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Сампаоли был представлен в качестве главного тренера аргентинской сборной в четверг. В минувшем сезоне специалист тренировал испанскую «Севилью», и руководство клуба не хотело отпускать Сампаоли, требуя от Ассоциации футбола Аргентины (AFA) компенсацию в размере 1,5 миллиона евро, но впоследствии стороны пришли к соглашению. Сам тренер назвал свое назначение «исполнением мечты, к которой он шел долгое время».
«На сегодня у нас под наблюдением более ста кандидатов в сборную. И мы ждем, что игрок, которому доверят футболку национальной команды, проявит свои лучшие качества», — сказал Сампаоли.
Сампаоли занял пост, который был вакантным с апреля, после увольнения Эдгардо Баусы. Он покинул команду
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