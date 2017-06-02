Сборная Беларуси как «Торпедо"-БелАЗ. Почему у Игоря Криушенко может получиться

Отличный матч получился. Понятный. При Хацкевиче понятно не было. Хацкевич хотел играть захватывающе, а получалось кое-как. Тогда он на послематчевых разборах для наглядности прибегал к вычитанию: план минус факт равно недостаток класса игроков. Не киевское «Динамо», в общем, не развернешься.



До Хацкевича на футболистов жаловался Кондратьев. Он грезил атакующим футболом. Вызывал всех лучших и из-за границы — Глеба, Калачева, Корниленко. Не атаковалось. Тогда Георгий Петрович разводил руками: что поделать, не вышли ребята, чем должны были, не научились, мяч в ногах не держат.



Вот при Штанге было понятно. Что ему интереснее в футбол не играть, а продавать. Победа по Штанге — это не 1:0 и даже не 4:1, а полный стадион на матче. Он никуда сборную не вывел, зато всем нравился. И сегодня с теплотой его вспоминают. И с немцами вничью играл, и аргентинцев в Минск привозил.



При Криушенко тоже понятно. У него нет ни Глеба, ни Калачева, ни Корнилеко. Лаптев есть. И Алисейко с Легчилиным. Но он не жалуется и не строит из них то, что построить нельзя. Криушенко всю жизнь работает с такими ребятами. Это его. Дайте ему Глеба — и, кажется, он не найдет ему место на поле. Найдет, конечно. И это станет для тренера проблемой. Глеб отдаст превосходный пас вперед, но не побежит назад. В концепции Криушенко второе важнее первого.

Его «Торпедо"-БелАЗ (особенно в прошлом сезоне) — это по-своему прекрасно. Сдержанная игра без моментов, терпеливое выжидание своего шанса. Иногда — единственного за 90 минут. Иногда — за 120. Так, в режиме ожидания, жодинцы выиграли в 2016-м Кубок Беларуси, победив в финале БАТЭ в серии пенальти. Сборная Беларуси — сегодня то же «Торпедо». Криушенко строит игру команды по способностям ее. Пять защитников, два опорника и вера в то, что пройдет одна шальная контратака.



Матч со швейцарцами хорош тем, что показал, какой сборная Беларуси может быть. Скучной, но вязкой. Поединки со шведами и македонцами подняли важный вопрос: может, сборная — не уровень Криушенко? Теперь, пожалуй, он отложен как минимум до встречи с болгарами. В четверг за час игры команда, зажатая в рейтинге ФИФА между Португалией и Испанией, пробила в створ ворот Черника всего однажды! Впечатление смазывает лишь то, что этот удар оказался голевым. Но для того и есть в составе швейцарцев звездный Шакири, который может пробить откуда угодно и забить. У болгар такого человека нет, а значит, есть шансы как минимум на 0:0. Звучит не очень смело, но меня устраивает.



Только не подумайте: я и в голы верю, хотя белорусская сборная не забивает четыре матча подряд. На тренировке перед отлетом в Швейцарию Криушенко отрабатывал с командой быстрый выход из обороны в атаку. В самой игре ничего не получилось. Передачи оказывались неточными и несвоевременными. Но на тех занятиях Кондратьева и Хацкевича, на которых я был, подобными аспектами вообще не занимались. Квадраты, теннисбол, двусторонки — «красные» против «синих»… Нынешний рулевой четко представляет, как его команда должна забивать, и старается отработать это на тренировках. Это подкупает.



Еще одна занимательная тема — сборники из национального чемпионата. Оказалось, если Шитова заменить на Алисейко, а Мартыновича на Сачивко, трава в белорусской штрафной не пожухнет. А с Быковым в центре поля сборная забивает столько же, сколько с Брессаном. Нисколько. Так что эксперимент Криушенко может открыть игрокам из ЧБ двери в нацкоманду. Но про это еще будет повод поговорить — посмотрим, как сложится матч с новозеландцами.



ШВЕЙЦАРИЯ — БЕЛАРУСЬ — 1:0

НЕВШАТЕЛЬ. Стадион «Де ля Маладьяр». Начало — в 21.45.

Судья — Радек Пршигода (Чехия).

ШВЕЙЦАРИЯ: Бюрки — Видмер (Т. Клозе, 46), Эльведи (Хадергьонай, 46), Джуру (Джака, 65), Мубандж — Бехрами (к), Фройлер (Ф. Фрай, 46) — Эдмилсон Фернандес (Сеферович, 65), Шакири, Цубер (Желсон Фернандес, 66) — Мехмеди.

Запасные: Зоммер, Хитц, Кобель, У. Гарсия, Гргич, Сов.

БЕЛАРУСЬ: Черник — Бурко (Матвейчик, 46), Филипенко (к), Сиваков, Сачивко (Павловец, 61), Евдокимов (Алисейко, 46) — Легчилин (Быков, 46), Драгун — Баланович, Скавыш (Савицкий, 46), Гордейчук (Лаптев, 46).

Запасные: Горбунов, Климович.