Сборная Беларуси проиграл футболистам Швейцарии в товарищеском матче

Сборная Беларуси проиграла футболистам Швейцарии в товарищеском матче.

Швейцария — Беларусь — 1:0 (1:0).

1 июня. Невшатель. 10 000 зрителей.

Судья — Радек Пршигода (Чехия).

Швейцария: Бюрки; Видмер (Клозе, 46), Эльведи (Хадергьонай, 46), Джуру (Джака, 65), Мубандж, Бехрами, Фройлер (Фрай, 46), Эдмилсон Фернандес (Сеферович, 65), Шакири, Цубер (Желсон Фернандес, 66).

Беларусь: Черник; Бурко (Матвейчик, 46), Филипенко, Сиваков, Сачивко (Павловец, 61), Евдокимов (Алисейко, 46), Легчилин (Быков, 46), Драгун, Баланович, Скавыш (Савицкий, 46), Гордейчук (Лаптев, 46).

Гол — 1:0 — Шакири (9).

Предупреждения: Быков (72), Лаптев (88), Джака (88).

На спарринг со швейцарцами главный тренер белорусской команды Игорь Криушенко пригласил много новых футболистов из клубов национального чемпионата. Дебютанты не стушевались перед более именитыми соперниками, но проявить свои лучшие качества не смогли. В первой половине встречи хозяева имели большое игровое преимущество, но опасных моментов у ворот Сергея Черника было мало. Тем не менее, на 9-й минуте матча белорусский голкипер был вынужден капитулировать — лидер швейцарской команды Джердан Шакири нанес дальний прицельный удар и мяч угодил в сетку — 1:0. Пропустив мяч, подопечные Игоря Криушенко не сумели организовать контригру, и за весь первый тайм не нанесли ни одного удара по воротам Романа Бюрки. В перерыве тренерский штаб белорусов произвел сразу 5 замен и гости заиграли гораздо активнее. Сергей Баланович, Павел Савицкий и Денис Лаптев много комбинировали в атаке, однако сравнять счет так и не удалось.

После возвращения на родину белорусские футболисты будут готовиться к двум домашним встречам. 9 июня на поле «Борисов-Арены» они проведут отборочный матч чемпионата мира-2018 с командой Болгарии, 12 июня на столичном стадионе «Трактор» состоится товарищеский поединок с командой Новой Зеландии.