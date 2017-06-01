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https://sport.mail.ru/news/football-national/29952012/
1 июня 2017, 23:40 | Футбол: Сборные | «Прессбол»

Единственный гол Шакири решил судьбу товарищеского матча сборных Швейцарии и Беларуси

В швейцарском Невшателе сборная Беларуси по футболу проиграла товарищеский матч команде Швейцарии со счетом 0:1.

В швейцарском <span class=error>Невшателе</span> сборная <span class=error>Беларуси</span> по футболу проиграла товарищеский матч команде Швейцарии со счетом 0:1. Увеличить
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ШВЕЙЦАРИЯ — БЕЛАРУСЬ — 1:0
НЕВШАТЕЛЬ. Стадион «Де ля Маладьяр». Начало — в 21.45.
Судья — Радек Пршигода (Чехия).
ШВЕЙЦАРИЯ: Бюрки — Видмер (Т. Клозе, 46), Эльведи (Хадергьонай, 46), Джуру (Джака, 65), Мубандж — Бехрами (к), Фройлер (Ф. Фрай, 46) — Эдмилсон Фернандес (Сеферович, 65), Шакири, Цубер (Желсон Фернандес, 66) — Мехмеди.
Запасные: Зоммер, Хитц, Кобель, У. Гарсия, Гргич, Сов.
БЕЛАРУСЬ: Черник — Бурко (Матвейчик, 46), Филипенко (к), Сиваков, Сачивко (Павловец, 61), Евдокимов (Алисейко, 46) — Легчилин (Быков, 46), Драгун — Баланович, Скавыш (Савицкий, 46), Гордейчук (Лаптев, 46).
Запасные: Горбунов, Климович.
ГОЛ: 1:0 — Шакири (9).
ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ: Быков (72), Лаптев (88), Джака (88).

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