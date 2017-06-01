Станислав Черчесов: Дисциплина сверху не работает. Знаю по армии

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— Чем этот сбор отличается от предыдущих?

— Для начала — по времени. Раньше до первой игры было три дня, сейчас — чуть больше. Даже не чуть — а раза в четыре. И работой соответствующей большей. Кроме того, другое место. Меня часто спрашивали, почему и зачем. Надеюсь, теперь вы понимаете. Согласитесь, это чуть-чуть другое уединение, чем-то, которое бы получили дома. Мы здесь одни, отдельно живем, пять минут до тренировки, пять минут назад. Погода, возможность хорошо и качественно восстановиться. Больше общаемся друг с другом, больше времени проводим. В Москве только в одну сторону добирались бы до тренировки 45 минут. С дорогой обратно это уже полтора часа. А здесь за полтора часа восстановиться, на массаж сходить. Много нюансов. Поля хорошие, гостиница проверенная. Кроме того, в условиях нижнего среднегорья короткие сборы всегда дают плюс.

— Видно, что вы даете игрокам серьезные нагрузки. Расскажите подробнее именно о физической подготовке.

— Всех футболистов надо приводить в одинаковое состояние. Этому компоненту уделили серьезное внимание. Однако занятия были практически всегда с мячами. Два раза мы зашли в тренажерный зал, провели там по 30 минут. Итого — час работы. Но работа не такая, как перед сезоном, другая. Скорее — проводили мышцы в тонус. Позади долгий и сложный сезон. Все время работаем с датчиками, проверяем состояние футболистов, даже по ходу тренировки что-то корректируем. Кому-то более щадящий режим назначаем, кому-то наоборот. Мы точно знаем, что делать. Миранчук, Головин и Кудряшов, например, сегодня поделили время на двусторонней игре, потому что медицина подсказала, что мышцы у ребят напряглись. Чтобы не допустить травмы или рецидива, надо сыграть на опережение.

— Паулино Гранеро пригласили с этой же целью?

— Одного тренера по физподготовке для такого сбора недостаточно. Информации много, футболистов тоже, все надо систематизировать и обработать. Гранеро — грамотный специалист, он работал со сборной на предыдущем чемпионате Европы, и мы используем его опыт. Чтобы не наступать на те же грабли.

— Входит ли в эти нюансы режим с одной тренировкой в день?

— Это принципиальный подход нашего тренерского штаба. Изначально так и планировали, еще до приглашения Гранеро. Время должно быть распределено так, чтобы игроки полностью выкладывались на тренировке и не думали об экономии сил для второй. Накануне была утренняя тренировка, отняла много сил, поэтому сегодня — вечерняя. Чтобы дать больше времени на восстановление.

ЕСЛИ СКАЗАТЬ ОДНОМУ, ЗА СКОЛЬКО ПРОБЕЖАЛ ВТОРОЙ, ПЕРВЫЙ ЗАХОЧЕТ ЕГО ОБОГНАТЬ.

— Твиттер сборной писал, что Смолов и Смольников — лучшие по тестам.

— Это не тест. Это тренировка, ребята делились по группам, каждый занимался своим делом. Но футболисту нужна определенная затравка. Если сказать одному, за сколько пробежал второй, то первый очень захочет его обогнать. Автоматически. К вопросу о психологии.

— Вы часто говорите о психологии. А ваши личные ощущение какие?

— Тот случай, когда со стороны виднее. Вы же меня все видите который день. Я достаточно спокоен.

— Как конкретно работаете над психологией?

Цитата — Надо быть спокойным. У нас есть теория, обсуждение. Сегодня было маленькое собрание, на котором обсудили важные вещи.

Для начала надо быть сильнее. Есть принципиальные вещи, которые надо всегда иметь виду.

— Что за вещи? Дисциплина?

— Дисциплина разная бывает. Я знаю это, так как служил в армии, нам тоже приказывали быть дисциплинированными. Но это тот случай, когда дисциплина, спущенная сверху, не работает. Нужна внутренняя дисциплина. Мы не хотим ни за кем следить, не хотим присматривать. Футболисты должны все сами понимать.

— Оставляете игрокам время на развлечения?

— У нас два дня после обеда были свободными. Ребята могли поехать в город, кто-то отправился в горы на фуникулере. Есть время для работы, есть время для восстановления, а есть время для себя. Плюс восстановление идет от головы. Если есть возможность развлечься, это нормально. Никого не запираем. Но еще раз повторяю — вы видите работу. Есть время наше, тренерское — от свистка до свистка. С максимальными требованиями. Как только отработали, свободное время.

— Дзюба сказал, что с ним можно идти на войну. Вы не воспринимаете предстоящий турнир как войну?

— Нет. Турнир называется Кубок конфедераций.

— Можно ли Дзюбу называть лидером команды?

— Лидеров не назначают. Лидеры сами появляются.

— Кто лидер у вас?

— У нас есть опытные футболисты, которые побывали на больших турнирах. Это Акинфеев, Самедов, Глушаков. Жирков, Смолов. Дзюба тоже.

ЧЕМПИОНАТ ЕВРОПЫ НЕ УДАЛСЯ. НАСТАЛО ВРЕМЯ ПЕРЕМЕН.

— Главный вызов, с которым вы тут столкнулись?

— Мы столкнулись с тем, что настало время перемен. Чемпионат Европы 2016 года не удался. И эти перемены естественные. Они не потому, что болельщик петицию написал. Но кстати, я воспринял эту петицию нормально — значит, народ неравнодушен. Вроде бы абсурд, но с другой стороны надо вещи исправлять. Этим мы и занимались. Как сказал недавно ваш коллега Игорь Рабинер в своем материале, сборная в последнее время приучила нас разговаривать о футболе. Это уже приятно. Первый шаг мы сделали.

— Сокращение премьер-лиги до 12 команды пошло бы на пользу сборной?

— Есть финансовая сторона, есть спортивная сторона. Очевидно, что финансовая сторона в этом случае будет поинтереснее. 12 команд это более качественная конкурентная среда. Это интерес болельщиков, интерес телевизионный, интерес соревновательный. В конкурентной среде надо выживать. Будешь выживать — будешь прибавлять. Представляете, сколько ответственных игр и ажиотажа. Но это не говорит о том, что я согласен с этой идеей.

— Вы отрабатывали на сборах схему с четырьмя защитниками?

— Сегодня делали и так, и так. Есть нюансы, конечно. У каждого футболиста есть качества, которые надо правильно использовать.

— Расстановка с тремя защитниками остается основной?

— Ваша возможность — предполагать, наша возможность — располагать.

— Возможны ли эксперименты в матчах с Венгрией и Чили?

— У нас экспериментов вообще ни разу не было. Были ситуации, когда восемь человек не могли приехать на сборы. Для вас это эксперименты, для нас — возможность посмотреть других игроков. Сейчас нет Дзагоева и Мариу Фернандеса, тоже из-за травм.

— В Венгрии кто-то отдохнет, или вы выставите прообраз основного состава?

— Мы готовимся к Кубку конфедерации. Но, например, в четверг Комбаров, Кудряшов и Головин пропустили половину двусторонки. Надо внимательно смотреть за состоянием игроков. Знаем, что в Венгрии замен будет шесть, а остальное покажет игра. На сегодня я не планирую использовать все замены, но игра подскажет, что надо делать.

— Ваш бывший тренер Вольфганг Ляйтеншторфер приехал сюда и вспомнил, как вы с кулаками бросались на наставника, а потом успокоились…

— Он приукрасил. Не было такого. Невозможно.

РЕШЕНИЕ О ЗАЯВКЕ ЕЩЕ НЕ СОЗРЕЛО.

— Вы, несмотря на строгость, иногда шутите над игроками. А над вами они рискуют шутить?

— Ни один тренер без этого не обходится, я и сам над собой шучу.

— Как охарактеризовать сборную одним словом? Джикия назвал ее боевой, например.

— А я — внимательно наблюдаю.

— И в чем же главное наблюдение?

Цитата — Мы ни о чем не мечтаем, мы ни о чем не жалеем. Из ситуации, которая складывается, спокойно ищем и стараемся находить правильные решения. В наших футболистов мы верим, не сомневаемся в них. Мы последовательны.

— Как остановить Криштиану Роналду?

— Об этом мы пока не думаем: у нас два контрольных матча и игра с Новой Зеландией. Ваш вопрос будет актуален перед матчем с Португалией.

— У Дзюбы есть небольшое повреждение, с которым он приехал в сборную. Мариу Фернандес не стал рисковать. Не кажется ли вам странной такая расстановка приоритетов?

— Ну, если травма не дает ему нормально дышать… Насколько я знаю, Фернандес сделал операцию, а в последнее время играл с проблемами. Единственное — мы об этом узнали позже, чем надо.

— Вам предстоит непростое решение об усечении заявки…

— Почему непростое решение? Простое. Для меня это нормальное рабочее решение. Я понимаю, что вы имели в виду, но это часть моей профессии и часть профессии футболиста. С обеих сторон должно быть понимание.

— У вас решение созрело?

— Нет. Мы же должны смотреть внимательно на тренировочный процесс, на игру с Венгрией… Какие-то нюансы всегда выскакивают.

АКИНФЕЕВ НАЧИНАЛ В 17, ХАРИН В 16. ВРЕМЕНА РАЗНЫЕ.

— Хотите ли вы натурализовать еще кого-нибудь из иностранцев?

— Мы никого не просим и просить не собираемся. Иногда футболист женится на россиянке, иногда проводит здесь столько времени, что ему все нравится. Если юридически он становится россиянином, мы не можем проходить мимо. Но кому-то говорить: «Давай будешь в сборной!» — это не по-спортивному.

— Накануне играла сборная Голландии, и у нее в центре обороны играл 17-летний защитник де Лигт. Почему у нас таких юных нет?

— Времена и ситуации бывают разные. Паршивлюк у меня тоже в 16 начал играть в основе «Спартака». Акинфеев начал в 17, Харин в 16. Бывают ситуации разные. Но сколько в сборной Голландии было 17-летних центральных защитников? По-моему, один. Здесь нужно смотреть на уровень футболиста, на его качества и насколько он окреп. Доннарумма тоже в 16 начал. Ну, если созрел человек, то зачем ждать до тридцати?

— Лимит на легионеров влияет на то, что юных футболистов так мало?

— При чем здесь лимит и при чем здесь уровень мастерства?

— Вы одобрите ужесточение лимита?

— Я только вчера был клубным тренером и так же говорил. Когда принимается решение, его надо выполнять. До чемпионата мира ничего не поменяется.

— Не хотели на параплане слетать?

— На параплане я летал, но это было, когда я играл. Хотя нам не разрешали.

— Когда смотрели футбол для себя?

— Спасибо, 3 июня посмотрю финал Лиги чемпионов. Болеть буду за «Ювентус». Год назад я поставил одним из трех лучших футболистов Европы Буффона, очень хочется, чтобы он выиграл и получил свое.

Дмитрий ЗЕЛЕНОВ, Гоша ЧЕРНОВ

из Нойштифта.