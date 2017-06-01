Черчесов: Лидеров не назначают, они выкристаллизовываются
Главный тренер сборной России Станислав Черчесов рассказал о работе команды на сборе в Австрии и ответил на вопрос о лидере коллектива.
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Видимо, что-то случилось...
К сожалению, мы не можем отобразить эту картинку.
«Во-первых, это самый долгий сбор по времени.
Вы видите, что работа изменилась. Всех футболистов нужно приводить в одинаковое
Два дня подряд после обеда у игроков было свободное время, они могли отвлечься, съездить в город. Все знают, что есть время для работы, а есть — для восстановления, а оно происходит от головы. Мы никого не запираем, но вы видите здесь работу. Есть время наше, тренерское, которое начинается и заканчивается со свистком. Мы все требуем максимальной концентрации. Как только все отработали — свободное время.
Можно ли Дзюбу назвать лидером коллектива? Лидеров не назначают, они выкристаллизовываются. У нас есть опытные футболисты, которые уже побывали на больших турнирах, — передает слова Черчесова корреспондент «Чемпионата» Полина Куимова.
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