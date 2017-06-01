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1 июня 2017, 22:57 | Футбол: Сборные | PROСПОРТ - Казахстан

Лев против расширения календаря международных турниров

Наставник сборной Германии Йоахим Лев считает, что у футболистов мало времени на отдых, сообщает AFP.

Наставник сборной Германии Йоахим Лев считает что у футболистов мало времени на отдых сообщает AFP. Увеличить
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«Это опасная игра. Нельзя увлекаться раздуванием календаря. Создается впечатление, что все и без того слишком раздуто — календарь игр совсем не радует. После окончания сезона игроки уходят в отпуск, но на самом деле они не могут нормально отдохнуть, потому что должны следовать программе и держать себя в форме. Им ведь придется вернуться на поле через две недели. В долгосрочной перспективе в этом нет ничего хорошего. Турниров много: пишут, что собираются расширить клубный чемпионат мира, чемпионат мира среди сборных. Чемпионат Европы уже расширили. Если у вас есть хороший продукт и вы хотите сделать его еще желанным, то его дефицит может пойти на пользу, — заявил Лев.

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