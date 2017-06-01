Илья Кутепов: Роналду можно удержать. Если приклеить пару человек
Защитник сборной — о ближайших планах.
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Защитник сборной России и «Спартака» в интервью «СЭ» поделился планами на два важнейших турнира — Кубок конфедераций и Лигу чемпионов.
ПО ОТЧЕСТВУ — ТОЛЬКО САМЕДОВА И ГЛУШАКОВА.
— Как вам в Нойштифте?
— Красиво. Я здесь не первый раз — бывал еще на сборах со «Спартаком» несколько лет назад. Приехал бы сюда
— Хорошо, что сборную увезли далеко от болельщиков?
— Я бы сказал не от них, а от всех факторов, которые могли бы нас отвлекать. Здесь концентрируемся только на своей работе и задачах, поставленных тренерским штабом. Когда говорят, что здесь скучно, не соглашаюсь. Время уходит на восстановление, массаж, личные дела. Например, я общаюсь с семьей, с маленьким ребенком по скайпу. В общем, не замечаю, как пролетают дни.
— Станислав Черчесов — тирольская знаменитость. Наверное, свозит команду по местам своей молодости в один из дней.
— Не думаю, что это входит в планы — такое вряд ли совместимо с нашей подготовкой.
— Требования Черчесова жестче, чем у Карреры?
— Разница есть, но пусть это останется нашей внутренней кухней. Отличия заключаются не только в тренировках.
— Очевидно, что все очень строго с дисциплиной.
— В каждом упражнении, в каждом движении ты должен быть сконцентрирован на сто процентов — это первое и главное требование. А запрета на смех нет и быть не может. Конечно, без улыбок на тренировках не обходится, так что все нормально. Конкретных табу нет, штрафов тоже. Станислав Саламович дает свободу, потому что знает: мы все — профессионалы и взрослые люди.
— Вы говорили, что обращаетесь к Самедову по отчеству — Сергеич. Других партнеров по сборной тоже называете по отчеству?
— Еще Глушакова. Так что их двое. Денис Борисович и Александр Сергеевич. Ну и Станислав Саламович, конечно.
ИТАЛИЯ ТОЖЕ ИГРАЕТ В ТРИ ЗАЩИТНИКА.
— Есть мнение, что схему с тремя центральными защитниками используют в тех случаях, когда необходимо компенсировать количеством нехватку качества.
— А я с этим не согласен. Тогда можно утверждать, что сборная Италии тем же занимается. Разве это так? Не думаю.
— Зимой Джикия назвал вас лучшим российским защитником
— Это, конечно, громкое заявление, с этим тоже не согласен. Мне выбрать сложно — у нас много хороших ребят, и все играют на высоком уровне. Хотя при этом многие говорят, что команду, мол, собирают из того, что есть. Это неправда. Здесь действительно все сильнейшие.
— Но есть ли в нашем чемпионате защитник, на которого вы равняетесь?
— У нас — нет, есть в Европе: раньше Фабио Каннаваро, сейчас — Тиагу Силва.
— Недавно появилась новость, что этот Кубок конфедераций может стать последним в истории. На ваш взгляд, это важный турнир?
— Очень. Всегда следил за ним, помню, что очень интересным получился Кубок конфедераций в Бразилии.
— Будете довольны, если Россия дойдет до полуфинала?
— Аппетит приходит во время еды. Когда выбираешься из группы, хочется идти дальше. Достиг полуфинала — возникает желание попасть в финал. Попадаешь туда — выходишь на поле с мыслями о победе. Если будем думать, что полуфинал — хорошо само по себе, то не добьемся большего. Всегда нужно ставить самую высокую цель.
— Вероятно, вам придется опекать Криштиану Роналду. Уже думали над этим?
— Пока нет. Но перспектива очень заманчивая.
— Его в принципе возможно нейтрализовать?
— Думаю, да. Вдвоем. Если пара человек к нему приклеится, то все нормально будет (смеется).
— Немцы привезут не всех сильнейших. Не уважают?
— Германия остается Германией. Я считаю, что у нее не бывает слабых составов. Через пару лет все эти ребята — ну или большинство из них — окажутся в лучших клубах Европы.
ПОТЕРЮ МЕСТА В СОСТАВЕ С КАРРЕРОЙ НЕ ОБСУЖДАЛ.
— Неудачную игру с Кот-д'Ивуаром быстро забыли?
— Поговорили, разобрали ошибки — и перелистнули страницу. Тот матч остался в прошлом.
— Тогда на вас обрушилось много критики. Сильно переживали?
— Это слишком громко сказано. Если будешь переживать
— Так получилось, что после того матча вы стали реже попадать в основу «Спартака». Совпадение?
— Не вижу параллелей. Может, у
— У вас состоялся разговор с Каррерой на эту тему?
— Нет. Не стал уточнять этот момент у тренера. Все на его усмотрение — если бы он
— И
— Все, что мешает твоему развитию, лучше отбросить.
— Этот факт не омрачил праздник чемпионства?
— Нет — я отыграл большую часть сезона, так что никаких проблем.
МОЯ ГРУППА — «СПАРТАК», «ПСЖ», «БОРУССИЯ» И
— У каждого спартаковца есть своя история, связанная с завоеванием трофея. Глушаков — это напиток из Миллерово, Боккетти — обещание дойти пешком до Италии. Ребров — бандана. А вы о чем вспоминаете?
— Первая картинка — фанаты, бегущие с трибун на поле после матча с «Тереком». На всю жизнь запомню! Это было что-то: началась давка, мы с трудом пробрались в раздевалку. Стало боязно — не столько за себя, сколько за других людей. Видел, как в двух шагах от меня девушка начала падать. Если бы ее не подхватили, все могло бы печально закончиться.
— Какой из матчей чемпионского сезона считаете лучшим?
— Мы провели много хороших игр: оба дерби с ЦСКА, например, или встречу с «Зенитом» дома. Выбирайте из них любую.
— «Спартак» выступит в Лиге чемпионов. Представляете, как это будет?
— Важно, что клуб вернулся в турнир, это большой шаг для нас. Много с кем хочется сыграть: все команды не поместятся в одну группу.
— Назовите три.
— Хотел бы встретиться с «ПСЖ», с
— С кем из звезд поменяетесь майками?
— С Тиагу Силвой — с удовольствием!
— Часто меняетесь?
— Очень редко. Мои футболки постоянно уходят друзьям и родственникам на подарки.
— Критики говорят, что РФПЛ и Лига чемпионов — разные виды спорта.
— Да они много чего говорят. Это неотъемлемая часть их работы — надо же
— Помните первый матч Лиги чемпионов, который посмотрели?
— 2003 год, финал «Милан» — «Ювентус». А из российских команд — встречи с участием «Локомотива».
— Кубок конфедераций, Лига чемпионов, чемпионат мира-2018… У вас голова не кружится?
— Сердце чаще не бьется, пульс контролирую! Конечно, хочется играть везде. Это огромный опыт, и нигде больше ты его не наберешься. Наша
— Если «Спартак» не вылетел бы от кипрского АЕК в Лиге Европы и не разгрузил бы календарь, выиграли бы титул?
— Думаю, что дело не в этом. Бывало, когда ЦСКА побеждал в чемпионате, играя в Лиге чемпионов. Так что не стоит делать таких прямолинейных выводов. Наша победа — это целый комплекс причин, о которых, кстати, много уже говорили.
ДИТЯ ЛИМИТА? НЕТ.
— Президент РФС Виталий Мутко недавно сказал: «У нас не было бы ни Кутепова, ни Зобнина, ни других молодых ребят, если бы не лимит». Согласны?
— В
— Значит, чувствуете себя одним из «детей лимита»?
— Нет. Возьмите прошлый сезон, у нас почти всегда на поле выходили шесть россиян. Если мы были бы «детьми лимита», то играли бы пять. Вот ответ для тех, у кого возникают подобные вопросы. Это весьма сложная тема, в которой не может быть однозначных суждений.
— Вы в детстве загадывали желания?
— Да.
— Какое из них сбылось?
— Самое главное еще не сбылось. А чтобы это произошло, рассказывать о нем не буду.
— Ну не космонавтом же хотели стать?
— Боже упаси!
Дмитрий ЗЕЛЕНОВ, Гоша ЧЕРНОВ
из Нойштифта.
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