Илья Кутепов: Роналду можно удержать. Если приклеить пару человек

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Защитник сборной России и «Спартака» в интервью «СЭ» поделился планами на два важнейших турнира — Кубок конфедераций и Лигу чемпионов.

ПО ОТЧЕСТВУ — ТОЛЬКО САМЕДОВА И ГЛУШАКОВА.

— Как вам в Нойштифте?

— Красиво. Я здесь не первый раз — бывал еще на сборах со «Спартаком» несколько лет назад. Приехал бы сюда как-нибудь отдохнуть с семьей.

— Хорошо, что сборную увезли далеко от болельщиков?

— Я бы сказал не от них, а от всех факторов, которые могли бы нас отвлекать. Здесь концентрируемся только на своей работе и задачах, поставленных тренерским штабом. Когда говорят, что здесь скучно, не соглашаюсь. Время уходит на восстановление, массаж, личные дела. Например, я общаюсь с семьей, с маленьким ребенком по скайпу. В общем, не замечаю, как пролетают дни.

— Станислав Черчесов — тирольская знаменитость. Наверное, свозит команду по местам своей молодости в один из дней.

— Не думаю, что это входит в планы — такое вряд ли совместимо с нашей подготовкой.

— Требования Черчесова жестче, чем у Карреры?

— Разница есть, но пусть это останется нашей внутренней кухней. Отличия заключаются не только в тренировках.

— Очевидно, что все очень строго с дисциплиной. Смеяться-то можно?

— В каждом упражнении, в каждом движении ты должен быть сконцентрирован на сто процентов — это первое и главное требование. А запрета на смех нет и быть не может. Конечно, без улыбок на тренировках не обходится, так что все нормально. Конкретных табу нет, штрафов тоже. Станислав Саламович дает свободу, потому что знает: мы все — профессионалы и взрослые люди.

— Вы говорили, что обращаетесь к Самедову по отчеству — Сергеич. Других партнеров по сборной тоже называете по отчеству?

— Еще Глушакова. Так что их двое. Денис Борисович и Александр Сергеевич. Ну и Станислав Саламович, конечно.

ИТАЛИЯ ТОЖЕ ИГРАЕТ В ТРИ ЗАЩИТНИКА.

— Есть мнение, что схему с тремя центральными защитниками используют в тех случаях, когда необходимо компенсировать количеством нехватку качества.

— А я с этим не согласен. Тогда можно утверждать, что сборная Италии тем же занимается. Разве это так? Не думаю.

— Зимой Джикия назвал вас лучшим российским защитником премьер-лиги. А вы на кого укажете?

— Это, конечно, громкое заявление, с этим тоже не согласен. Мне выбрать сложно — у нас много хороших ребят, и все играют на высоком уровне. Хотя при этом многие говорят, что команду, мол, собирают из того, что есть. Это неправда. Здесь действительно все сильнейшие.

— Но есть ли в нашем чемпионате защитник, на которого вы равняетесь?

— У нас — нет, есть в Европе: раньше Фабио Каннаваро, сейчас — Тиагу Силва.

— Недавно появилась новость, что этот Кубок конфедераций может стать последним в истории. На ваш взгляд, это важный турнир?

— Очень. Всегда следил за ним, помню, что очень интересным получился Кубок конфедераций в Бразилии.

— Будете довольны, если Россия дойдет до полуфинала?

— Аппетит приходит во время еды. Когда выбираешься из группы, хочется идти дальше. Достиг полуфинала — возникает желание попасть в финал. Попадаешь туда — выходишь на поле с мыслями о победе. Если будем думать, что полуфинал — хорошо само по себе, то не добьемся большего. Всегда нужно ставить самую высокую цель.

— Вероятно, вам придется опекать Криштиану Роналду. Уже думали над этим?

— Пока нет. Но перспектива очень заманчивая.

— Его в принципе возможно нейтрализовать?

— Думаю, да. Вдвоем. Если пара человек к нему приклеится, то все нормально будет (смеется).

— Немцы привезут не всех сильнейших. Не уважают?

— Германия остается Германией. Я считаю, что у нее не бывает слабых составов. Через пару лет все эти ребята — ну или большинство из них — окажутся в лучших клубах Европы.

ПОТЕРЮ МЕСТА В СОСТАВЕ С КАРРЕРОЙ НЕ ОБСУЖДАЛ.

— Неудачную игру с Кот-д'Ивуаром быстро забыли?

— Поговорили, разобрали ошибки — и перелистнули страницу. Тот матч остался в прошлом.

— Тогда на вас обрушилось много критики. Сильно переживали?

— Это слишком громко сказано. Если будешь переживать из-за каждой встречи, каждого момента, то можно перегореть — от тебя в итоге ничего не останется. Нужно правильно осмыслить все, обдумать и двигаться дальше.

— Так получилось, что после того матча вы стали реже попадать в основу «Спартака». Совпадение?

— Не вижу параллелей. Может, у кого-то другое мнение.

— У вас состоялся разговор с Каррерой на эту тему?

— Нет. Не стал уточнять этот момент у тренера. Все на его усмотрение — если бы он что-то хотел сказать, поговорил бы. Но этого не произошло.

— И все-таки кажется, что вы переживаете больше, чем хотите показать.

— Все, что мешает твоему развитию, лучше отбросить.

— Этот факт не омрачил праздник чемпионства?

— Нет — я отыграл большую часть сезона, так что никаких проблем.

МОЯ ГРУППА — «СПАРТАК», «ПСЖ», «БОРУССИЯ» И КТО-ТО ИЗ АНГЛИИ.

— У каждого спартаковца есть своя история, связанная с завоеванием трофея. Глушаков — это напиток из Миллерово, Боккетти — обещание дойти пешком до Италии. Ребров — бандана. А вы о чем вспоминаете?

— Первая картинка — фанаты, бегущие с трибун на поле после матча с «Тереком». На всю жизнь запомню! Это было что-то: началась давка, мы с трудом пробрались в раздевалку. Стало боязно — не столько за себя, сколько за других людей. Видел, как в двух шагах от меня девушка начала падать. Если бы ее не подхватили, все могло бы печально закончиться.

— Какой из матчей чемпионского сезона считаете лучшим?

— Мы провели много хороших игр: оба дерби с ЦСКА, например, или встречу с «Зенитом» дома. Выбирайте из них любую.

— «Спартак» выступит в Лиге чемпионов. Представляете, как это будет?

— Важно, что клуб вернулся в турнир, это большой шаг для нас. Много с кем хочется сыграть: все команды не поместятся в одну группу.

— Назовите три.

— Хотел бы встретиться с «ПСЖ», с кем-то из чемпионата Германии — «Боруссией», например. И еще в Англию поехать, все равно куда.

— С кем из звезд поменяетесь майками?

— С Тиагу Силвой — с удовольствием!

— Часто меняетесь?

— Очень редко. Мои футболки постоянно уходят друзьям и родственникам на подарки.

— Критики говорят, что РФПЛ и Лига чемпионов — разные виды спорта.

— Да они много чего говорят. Это неотъемлемая часть их работы — надо же что-то вещать. Это не другой вид спорта, конечно, но в Европе объективно иной уровень, отличающийся от нашего.

— Помните первый матч Лиги чемпионов, который посмотрели?

— 2003 год, финал «Милан» — «Ювентус». А из российских команд — встречи с участием «Локомотива».

— Кубок конфедераций, Лига чемпионов, чемпионат мира-2018… У вас голова не кружится?

— Сердце чаще не бьется, пульс контролирую! Конечно, хочется играть везде. Это огромный опыт, и нигде больше ты его не наберешься. Наша премьер-лига — хороший турнир, но все-таки не такого уровня.

— Если «Спартак» не вылетел бы от кипрского АЕК в Лиге Европы и не разгрузил бы календарь, выиграли бы титул?

— Думаю, что дело не в этом. Бывало, когда ЦСКА побеждал в чемпионате, играя в Лиге чемпионов. Так что не стоит делать таких прямолинейных выводов. Наша победа — это целый комплекс причин, о которых, кстати, много уже говорили.

ДИТЯ ЛИМИТА? НЕТ.

— Президент РФС Виталий Мутко недавно сказал: «У нас не было бы ни Кутепова, ни Зобнина, ни других молодых ребят, если бы не лимит». Согласны?

— В какой-то степени.

— Значит, чувствуете себя одним из «детей лимита»?

— Нет. Возьмите прошлый сезон, у нас почти всегда на поле выходили шесть россиян. Если мы были бы «детьми лимита», то играли бы пять. Вот ответ для тех, у кого возникают подобные вопросы. Это весьма сложная тема, в которой не может быть однозначных суждений.

— Вы в детстве загадывали желания?

— Да.

— Какое из них сбылось?

— Самое главное еще не сбылось. А чтобы это произошло, рассказывать о нем не буду.

— Ну не космонавтом же хотели стать?

— Боже упаси!

Дмитрий ЗЕЛЕНОВ, Гоша ЧЕРНОВ

из Нойштифта.