Сампаоли будет представлен главным тренером сборной Аргентины по футболу в четверг
МОСКВА, 1 июн —
Р-Спорт. Официальная презентация Хорхе Сампаоли в качестве нового главного тренера сборной Аргентины пройдет в четверг, сообщается на официальном сайте Ассоциации футбола Аргентины (AFA).
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Сампаоли в минувшем сезоне тренировал испанскую «Севилью», и руководство клуба не было намерено отпускать специалиста, требуя с AFA компенсацию в размере 1,5 миллиона евро, но впоследствии стороны пришли к соглашению. Подробности контракта Сампаоли с AFA не разглашаются.
В апреле
Сампаоли возглавлял «Севилью» с лета 2016 года. В завершившемся сезоне под его руководством клуб занял четвертое место в чемпионате Испании, завоевав право выступить в Лиге чемпионов.
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