Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
Вернуться к стандартному виду
https://sport.mail.ru/news/football-national/29951494/
1 июня 2017, 22:07 | Футбол: Сборные | Чемпионат.com

Дубль Мусы помог сборной Нигерии разгромить Того

Cборная Нигерии разгромила команду Того в товарищеском матче.

Встреча завершилась со счётом 3:0 в пользу нигерийцев.

В дебюте игры бывший футболист ЦСКА Ахмед Муса, ныне выступающий за «Лестер Сити», открыл счёт. На 18-й минуте Муса оформил дубль, а на исходе получаса игры футболист «Манчестер Сити» Келечи Ихеаначо забил третий мяч в ворота сборной Того. Муса был заменён тренерским штабом в перерыве.

В действующем рейтинге ФИФА сборная Нигерии находится на 38-м месте, а команда Того занимает 112-ю строчку.

Сборная Нигерии
Новости Матчи Состав Статистика
Сборная Того
Новости Матчи Состав Статистика
Обнаружив в тексте ошибку, выделите ее и нажмите Ctrl + Enter

Новости Сборных команд

Еще 7 новостей  Все новости
7 мая

Модель и косплеер. Одна из самых горячих девушек Канады

Роналду за 4,5 часа работы с компанией из Саудовской Аравии заплатили баснословную сумму

«Спартак» оштрафован за скандальный баннер про «Зенит». Фото