Дубль Мусы помог сборной Нигерии разгромить Того

Встреча завершилась со счётом 3:0 в пользу нигерийцев.

В дебюте игры бывший футболист ЦСКА Ахмед Муса, ныне выступающий за «Лестер Сити», открыл счёт. На 18-й минуте Муса оформил дубль, а на исходе получаса игры футболист «Манчестер Сити» Келечи Ихеаначо забил третий мяч в ворота сборной Того. Муса был заменён тренерским штабом в перерыве.

В действующем рейтинге ФИФА сборная Нигерии находится на 38-м месте, а команда Того занимает 112-ю строчку.