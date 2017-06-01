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1 июня 2017, 20:53 | Футбол: Сборные | «Прессбол»

Швейцария — Беларусь. Бурко, Сачивко, Евдокимов и Легчилин попали в стартовый состав гостей

Главный тренер сборной Беларуси Игорь Криушенко назвал состав национальной команды на товарищеский матч со сборной Швейцарии. Начало — в 21.45.

БЕЛАРУСЬ: Черник, Бурко, Филипенко (К), Сиваков, Сачивко, Евдокимов, Легчилин, Драгун, Баланович, Скавыш, Гордейчук.

Запасные: Горбунов, Климович, Павловец, Матвейчик, Алисейко, Быков, Савицкий, Лаптев.

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