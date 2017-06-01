Юрий Жирков: Луческу запомнится хорошим

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— Хорошая была тренировка, игровая. Сыграли почти на все поле двумя составами, — сказал Жирков.

— Под дождем тяжелее, чем под солнце?

— Наоборот. Когда дождь идет, поле быстрое, мяч катится быстрее. Комфортно.

— Как ваше самочувствие?

— Пока тяжеловато. Но со здоровьем все в порядке.

— Ваше мнение о Кубке конфедераций?

— Для сборной сейчас каждая игра ответственная. Посмотрите на те игры, которые мы проводили до этого: после встречи с Кот-д'Ивуаром общественное мнение было не очень. Сейчас на каждую игру настраиваемся на все сто процентов. Тем более на Кубок конфедераций.

— Как проводите досуг?

— Книги читаю, в компьютер играю. Книги об истории, о Второй мировой войне. За эти сборы уже три прочитал.

— Сегодня «Зенит» назначил тренером Роберто Манчини. Что вы о нем знаете?

— Манчини — это топ-тренер из топ-чемпионата.

— Вам не жаль, что Луческу ушел?

— Всегда жаль когда уходит тренер, с которым работал много времени. Считай, год. Тяжело прощаться со всеми тренерами, которых убирали или которые уходили. Но жизнь продолжается — это футбол.

— Каким вам запомнится Луческу?

— Хорошим (улыбается).

Гоша ЧЕРНОВ

из Нойштифта.