Юрий Жирков: Луческу запомнится хорошим
Защитник сборной России — об исторических книгах и перестановках в «Зените».
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— Хорошая была тренировка, игровая. Сыграли почти на все поле двумя составами, — сказал Жирков.
— Под дождем тяжелее, чем под солнце?
— Наоборот. Когда дождь идет, поле быстрое, мяч катится быстрее. Комфортно.
— Как ваше самочувствие?
— Пока тяжеловато. Но со здоровьем все в порядке.
— Ваше мнение о Кубке конфедераций?
— Для сборной сейчас каждая игра ответственная. Посмотрите на те игры, которые мы проводили до этого: после встречи с Кот-д'Ивуаром общественное мнение было не очень. Сейчас на каждую игру настраиваемся на все сто процентов. Тем более на Кубок конфедераций.
— Как проводите досуг?
— Книги читаю, в компьютер играю. Книги об истории, о Второй мировой войне. За эти сборы уже три прочитал.
— Сегодня «Зенит» назначил тренером Роберто Манчини. Что вы о нем знаете?
— Манчини — это
— Вам не жаль, что Луческу ушел?
— Всегда жаль когда уходит тренер, с которым работал много времени. Считай, год. Тяжело прощаться со всеми тренерами, которых убирали или которые уходили. Но жизнь продолжается — это футбол.
— Каким вам запомнится Луческу?
— Хорошим (улыбается).
Гоша ЧЕРНОВ
из Нойштифта.
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