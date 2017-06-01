Юношеская сборная России по футболу под руководством Гришина соберется в конце июля

Гришин ранее тренировал дубль московского ЦСКА. О его назначении на пост в сборной стало известно в четверг. Контракт со специалистом рассчитан до конца 2018 года.

«Команда соберется вместе теперь в конце июля — начале августа для выступления на международном турнире в Испании. Наша задача — отобрать лучших ребят в сборную по спортивному принципу, привести их к единому знаменателю до старта квалификации чемпионата Европы-2018. Времени у нас немного — отбор начнется уже в ноябре. Тем не менее сделаем все возможное, чтобы оправдать возложенные на нас надежды», — сообщил Гришин, чьи слова приводятся на официальном сайте РФС.

Специалист также отметил, что его в первую очередь интересовала работа в Москве.

«Горжусь, что мне представилась возможность поработать с юношеской сборной России. Сборная — это пик карьеры для любого игрока и тренера вне зависимости от вида спорта. Так нас учили еще в советское время. Также для меня было важно работать в Москве. Когда предложили возглавить команду, я, не раздумывая, согласился. Рад, что руководство РФС доверило мне такую ответственную роль», — сказал Гришин.