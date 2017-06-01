УЕФА опробует четвертую замену на нескольких международных турнирах

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Такое решение было принято на заседании исполнительного комитета УЕФА, которое прошло в Кардиффе. Четвертая замена в дополнительное время будет разрешена на чемпионатах Европы — 2017 среди женщин, молодежи, юношей и девушек.

Также на этих турнирах будет опробован эксперимент с желтыми и красными карточками для официальных представителей команд в технической зоне.