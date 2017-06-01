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1 июня 2017, 16:53 | Футбол: Сборные | УНИАН

Сборная Украины сохранила позиции в рейтинге ФИФА

В опубликованном свежем рейтинг-листе ФИФА национальная команда Украины осталась на 37-й строчке.

В опубликованном свежем <nobr>рейтинг-листе</nobr> ФИФА национальная команда Украины осталась на 37-й строчке. Увеличить
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Национальная сборная Украины сохранила 37-ю строчку в обновленном 1 июня рейтинге Международной федерации футбольных ассоциаций (ФИФА). Об этом сообщается на сайте организации.

Коэффициент «сине-желтой» сборной уменьшился на 24 очка и составляет 737 пунктов.

На вершине списка остается Бразилия, второй идет Аргентина, третьей — Германия. В первую десятку рейтинга также входят Чили, Колумбия, Франция, Бельгия, Португалия, Швейцария, Испания и Польша.

Позиции соперников Украины в отборочной группе I европейской квалификации чемпионата мира-2018: 18. Хорватия, 22. Исландия, 25. Турция, 108. Финляндия, 173. Косово.

Следующий рейтинг ФИФА будет опубликован 6 июля.

Напомним, в майском рейтинге ФИФА сборная Украины также была 37-й.

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