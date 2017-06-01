Сборная Украины сохранила позиции в рейтинге ФИФА
В опубликованном свежем
рейтинг-листе ФИФА национальная команда Украины осталась на 37-й строчке.
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Национальная сборная Украины сохранила 37-ю строчку в обновленном 1 июня рейтинге Международной федерации футбольных ассоциаций (ФИФА). Об этом сообщается на сайте организации.
Коэффициент «сине-желтой» сборной уменьшился на 24 очка и составляет 737 пунктов.
На вершине списка остается Бразилия, второй идет Аргентина, третьей — Германия. В первую десятку рейтинга также входят Чили, Колумбия, Франция, Бельгия, Португалия, Швейцария, Испания и Польша.
Позиции соперников Украины в отборочной группе I европейской квалификации чемпионата мира-2018: 18. Хорватия, 22. Исландия, 25. Турция, 108. Финляндия, 173. Косово.
Следующий рейтинг ФИФА будет опубликован 6 июля.
Напомним, в майском рейтинге ФИФА сборная Украины также была 37-й.
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