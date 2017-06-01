Сборная Беларуси занимает 83-е место в июньском рейтинге ФИФА

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В последнем месяце весны национальная команда матчей не проводила и с 419 очками располагается на 83-й строке. Всего на один балл от белорусских футболистов отстает сборная Кабо-Верде — 418. Сегодня подопечные Игоря Криушенко в 21.45 сыграют товарищеский матч на выезде со Швейцарией (9-е место в рейтинге ФИФА). Затем белорусы проведут две домашние встречи: 9 июня в Борисове в ходе отборочного цикла чемпионата мира 2018 года с командой Болгарии (60), 12 июня в Минске — товарищеская игра с Новой Зеландией (95).

Остальные соперники сборной Беларуси по отборочной группе А мирового первенства находятся на следующих местах: Франция — 6, Нидерланды — 31, Швеция — 34, Люксембург — 145.

Рейтинг одиннадцати сильнейших сборных ФИФА в июне:

1. Бразилия 1715 очков,

2. Аргентина 1626,

3. Германия 1511,

4. Чили 1422,

5. Колумбия 1366,

6. Франция 1332,

7. Бельгия 1292,

8. Португалия 1267,

9. Швейцария 1263,

10−11. Испания 1198,

10−11. Польша 1198.

Из сборных стран бывшего СССР выше остальных находится Украина, у которой 37-е место. Остальные постсоветские сборные занимают такие позиции: 62 — Узбекистан, 63 — Россия, 68 — Армения, 76 — Азербайджан, 98 — Эстония, 100 — Казахстан, 104 — Литва, 122 — Грузия и Латвия, 132 — Кыргызстан, 137 — Таджикистан, 143 — Туркменистан, 161 — Молдова.