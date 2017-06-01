Сборная Беларуси занимает 83-е место в июньском рейтинге ФИФА
1 июня, Минск /Корр. БЕЛТА/. Сборная Беларуси по футболу в июньском рейтинге Международной федерации футбола (ФИФА) занимает 83-е место, потеряв пять позиций по сравнению с предыдущим списком, опубликованном в мае, сообщает корреспондент БЕЛТА.
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В последнем месяце весны национальная команда матчей не проводила и с 419 очками располагается на 83-й строке. Всего на один балл от белорусских футболистов отстает сборная
Остальные соперники сборной Беларуси по отборочной группе А мирового первенства находятся на следующих местах: Франция — 6, Нидерланды — 31, Швеция — 34, Люксембург — 145.
Рейтинг одиннадцати сильнейших сборных ФИФА в июне:
1. Бразилия 1715 очков,
2. Аргентина 1626,
3. Германия 1511,
4. Чили 1422,
5. Колумбия 1366,
6. Франция 1332,
7. Бельгия 1292,
8. Португалия 1267,
9. Швейцария 1263,
10−11. Испания 1198,
10−11. Польша 1198.
Из сборных стран бывшего СССР выше остальных находится Украина, у которой 37-е место. Остальные постсоветские сборные занимают такие позиции: 62 — Узбекистан, 63 — Россия, 68 — Армения, 76 — Азербайджан, 98 — Эстония, 100 — Казахстан, 104 — Литва, 122 — Грузия и Латвия, 132 — Кыргызстан, 137 — Таджикистан, 143 — Туркменистан, 161 — Молдова.
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