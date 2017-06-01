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https://sport.mail.ru/news/football-national/29943080/
1 июня 2017, 12:31 | Футбол: Сборные | Lenta.Ru

Сборная России снова обновила личный антирекорд в рейтинге ФИФА

Сборная России потеряла две позиции и опустилась на рекордно низкое в своей истории 63-е место в рейтинге Международной федерации футбола (ФИФА). Июньская версия списка лучших команд мира опубликована на сайте организации.

Сборная России потеряла две позиции и опустилась на рекордно низкое в своей истории 63-е место в рейтинге Международной федерации футбола. В активе команды Станислава Черчесова 531 очко. В тройке лидеров изменений не произошло. Возглавляет рейтинг сборная Бразилии следом идет Аргентина а за ней Германия. Увеличить
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В активе команды Станислава Черчесова 531 очко. До публикации нынешней версии рейтинга худшей позицией российской национальной команды было 61-е место, на котором сборная оказалась в феврале этого года.

В тройке лидеров изменений не произошло. Возглавляет рейтинг сборная Бразилии (1715 баллов), следом располагается Аргентина (1626), а за ней — Германия (1511).

17 июня стартует Кубок конфедераций. Турнир пройдет в четырех городах России: Москве, Санкт-Петербурге, Казани и Сочи. Сборная России на групповом этапе сыграет с командами Новой Зеландии (17 июня), Португалии (21 июня) и Мексики (24 июня). Соревнования завершатся 2 июля.

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Дмитрий Комбаров: Сборная России сейчас обладает отличным коллективом

Дмитрий Комбаров: Сборная России сейчас обладает отличным коллективом

НОЙШТИФТ-ИМ-ШТУБАЙТАЛЬ /Австрия/, 1 июня. /Спец. корр. ТАСС Максим Алланазаров, Антон Рассказов/. Сборная России по футболу на Кубке конфедераций должна реабилитироваться перед болельщиками за свое выступление на чемпионате Европы 2016 года, сейчас у команды отличный коллектив. Такое мнение ТАСС высказал защитник российской команды Дмитрий Комбаров.
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