Футболисты сборной Беларуси в третий раз сыграют с командой Швейцарии

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Белорусская сборная готовилась к сегодняшнему поединку в Минске, а накануне прибыла в Швейцарию и вечером провела разминку на поле «Стад де ля Маладьер», вмещающем 12,5 тыс. зрителей. Главный тренер белорусов Игорь Криушенко в этой игре рассчитывает в основном на футболистов из чемпионата страны. Состав во многом экспериментальный, но, несмотря на это, тренеры настраивают команду на положительный результат в матче с сильным соперником. Ранее сборные Беларуси и Швейцарии дважды встречались в отборочном турнире Евро-2000, и оба раза успех был на стороне швейцарцев — 2:0 в Лозанне и 1:0 в Минске. В майском рейтинге Международной федерации футбола Швейцария занимает 9-е место, Беларусь находится на 78-й позиции.

Футбол Товарищеские матчи 2017 1.06.2017, 21:45 -:- Швейцария Беларусь

Сегодняшний матч станет для обеих команд проверкой сил перед отборочными поединками чемпионата мира-2018. Сборная Беларуси 9 июня на «Борисов-Арене» примет футболистов Болгарии, а Швейцария сыграет в гостях у команды Фарерских островов. После 5 туров белорусы занимают 5-е место в квалификационной группе А, набрав всего 2 очка. Швейцарцы лидируют в группе В, имея 15 очков из 15 возможных.