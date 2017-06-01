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1 июня 2017, 9:51 | Футбол: Сборные | ТАСС

Стал известен окончательный состав сборной Австралии на Кубок конфедераций

МОСКВА, 1 июня. /ТАСС/. Тренерский штаб сборной Австралии по футболу определился с окончательным составом команды из 23 игроков, которые выступят на Кубке конфедераций в России. Об этом сообщается на официальном сайте Футбольной федерации Австралии.

Сборная Австралии на турнире сыграет в группе B вместе с командами Чили Германии и Камеруна. Увеличить
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Окончательный состав выглядит следующим образом:

вратари — Дэнни Вукович («Сидней»), Митчелл Лангерак («Штутгарт», Германия), Мэтью Райан («Генк», Бельгия);.

защитники — Азиз Бехич («Бурсаспор», Турция), Милош Дегенек («Йокогама», Япония), Дилан Макгоуэн («Пасуш де Феррейра», Португалия), Райан Макгоуэн («Гуйчжоу Чжичэн», Китай), Бейли Райт («Бристоль Сити», Англия), Трент Сейнсбери («Интер», Италия), Брэд Смит («Борнмут», Англия);.

полузащитники — Айдин Хрустич («Гронинген», Нидерланды), Миле Йединак («Астон Вилла», Англия), Джексон Ирвин («Бертон Альбион»), Массимо Луонго (КПР, Англия), Марк Миллиган («Бани Яс», ОАЭ), Аарон Муй («Хаддерсфилд Таун», Англия), Том Рогич («Селтик», Шотландия), Джеймс Троизи («Мельбурн Виктори»);.

нападающие — Робби Круз (свободный агент), Тим Кэхилл («Мельбурн Сити»), Меттью Леки («Ингольштадт», Германия), Томи Юрич («Люцерн», Швейцария).

Кубок конфедераций пройдет с 17 июня по 2 июля в Москве, Санкт-Петербурге, Казани и Сочи. Сборная Австралии сыграет в группе B вместе с командами Чили, Германии и Камеруна.

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