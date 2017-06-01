Немец Дингерт рассудит сборные Венгрии и России по футболу в товарищеском матче
Немец Кристиан Дингерт назначен главным арбитром товарищеского матча между сборными Венгрии и России, сообщается на официальном сайте Российского футбольного союза.
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Матч сборных Венгрии и России состоится 5 июня в Будапеште.
Помогать Дингерту будут его соотечественники Майк Пикель и Хольгер Хеншель.
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