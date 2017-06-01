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https://sport.mail.ru/news/football-national/29938084/
1 июня 2017, 2:00 | Футбол: Сборные | Р-Спорт

Немец Дингерт рассудит сборные Венгрии и России по футболу в товарищеском матче

Немец Кристиан Дингерт назначен главным арбитром товарищеского матча между сборными Венгрии и России, сообщается на официальном сайте Российского футбольного союза.

Немец <span class=error>Кристиан</span> <span class=error>Дингерт</span> назначен главным арбитром товарищеского матча между сборными Венгрии и России сообщается на официальном сайте Российского футбольного союза. Увеличить
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Матч сборных Венгрии и России состоится 5 июня в Будапеште.

Помогать Дингерту будут его соотечественники Майк Пикель и Хольгер Хеншель.

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