Кэхилл и Йединак вошли в окончательный состав сборной Австралии на Кубок конфедераций
Полузащитник «Мельбурн Сити» Тим Кэхилл и хавбек «Астон Виллы» Миле Йединак включены в окончательный состав сборной Австралии на Кубок конфедераций 2017 года, который пройдет в России, сообщается на официальном сайте Федерации футбола Австралии.
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Кубок конфедераций пройдет с 17 июня по 2 июля в Казани, Сочи,
В окончательный состав сборной Австралии вошли 23 футболиста:
голкиперы — Митчелл Лангерак («Штутгарт», Германия), Мэтью Райан («Генк», Бельгия), Дэнни Вукович («Сидней»);.
защитники — Азиз Бехич («Бурсаспор», Турция), Милош Дегенек («Йокогама», Япония), Дилан Макгоуэн («Пасуш де Феррейра», Португалия), Райан Макгоуэн («Гуйчжоу Чжичэн», Китай), Трент Сейнсбери («Интер», Италия), Брэд Смит («Борнмут», Англия), Бейли Райт («Бристоль Сити», Англия);.
полузащитники — Тим Кэхилл («Мельбурн Сити»), Айдин Хрустич («Гронинген», Нидерланды), Джексон Ирвин («Бертон», Англия), Миле Йединак («Астон Вилла», Англия), Массимо Луонго (КПР, Англия), Марк Миллиган («Бани Яс», ОАЭ), Аарон Муй («Хаддерсфилд Таун», Англия), Том Рогич («Селтик», Шотландия), Джеймс Троизи («Мельбурн Виктори»);.
нападающие — Томи Юрич («Люцерн», Швейцария), Робби Круз (свободный агент), Мэттью Леки («Герта», Германия), Джейми Макларен («Дармштадт», Германия).
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