Сборная Италии по футболу забила восемь мячей команде Сан-Марино в товарищеском матче
МОСКВА, 1 июня. /ТАСС/. Сборная Италии по футболу со счетом 8:0 разгромила команду
Сан-Марино в товарищеском матче, который прошел в итальянском Эмполи.
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Три мяча забил нападающий «Милана» Джанлука Лападула (10-я, 19-я, 49-я минута), еще отличились Джанмарко Феррари (13), Андреа Петанья (16), Маттиа Кальдара (48) и Матео Политано (58). На 65-й минуте матча защитник сборной Сан- Марино Джованни Бонини забил автогол.
В таблице отборочного турнира чемпионата мира 2018 года в группе G итальянцы занимают второе место, набрав 13 очков после пяти туров. Лидирует сборная Испании (13), сборная Израиля идет на третьей строчке (9 очков).
11 июня в шестом туре отборочного турнира итальянцы на своем поле в Удине сыграют против команды Лихтенштейна.
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