Кто из воинов лишний?

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С начала сбора прошла неделя. Игроки сдали самые тщательные и изнурительные тесты на физподготовку, провели первые теоретические и тактические занятия, приступили к закладке того самого функционала, который наполнит их ноги силой, а легкие — кислородом. Если кто еще не был друг с другом знаком — уже познакомился, если кто волновался — то перестал (под нагрузками не до переживаний), кому было, что сказать болельщикам — сказал. В общем, подготовка к Кубку конфедераций в разгаре.

С каждым днем становится понятнее, что к этому турниру действительно серьезное отношение. Еще вчера он казался чем-то отдаленным и не слишком значительным. На фоне чемпионской гонки и в условиях отсутствия официальных матчей мы как-то отвыкли, что у нас есть сборная, которая ставит перед собой серьезные задачи. Сейчас такая команда начинает появляться. Кубок конфедераций становится единственной целью, которая объединяет всех — спартаковцев и зенитовцев, защитников и нападающих, весельчаков и молчунов, новичков и ветеранов.

В национальной команде, которую мы совсем недавно называли новой, есть лидеры. Формальные — Акинфеев и Самедов, и неформальный — Дзюба. Наличие вожаков — один из важных признаков любого спортивного коллектива. С их помощью формируется и то, что мы называем костяком.

«Ребята знают, что со мной можно идти на войну, — сказал Дзюба после вчерашней тренировки. — Я не претендую на капитанство или лидерство. Это или есть, или нет. Но когда будет трудный момент, когда настанет Кубок конфедераций, тогда и увидим, кто на что способен. Надеюсь, все будут готовы психологически и физически к этому очень непростому турниру».

Наиболее готовые определяются как раз в эти мгновения. Именно сегодня, каждый день и каждый час идет размеренный, но жесткий отбор. Вероятно, в каждой линии Черчесову придется кем-то пожертвовать. И к контрольному матчу с Венгрией, который, конечно, тоже многое покажет, у тренерского штаба уже будет составлено мнение.

Из 28 человек останутся 23. Это будет трудный выбор. Тренер вратарей Гинтарас Стауче, например, сказал, что решение кого-то отцепить станет вообще самым тяжелым моментом сбора. Не уверены, что наши наблюдения облегчат этот выбор, но во всяком случае они позволяют в какой-то степени его предугадать.

СХЕМА

На данный момент отрабатывается проверенная расстановка с тремя центральными защитниками, которую можно охарактеризовать либо как 3−1−4−2, либо 5−3−2. На последней тренировке на поле мы увидели следующую тактическую схему.

Между тем, этот вариант (назовем его прообразом состава на Венгрию) очевидно, не является оптимальным. Как минимум три изменения усилили бы команду. Чистого опорника Тарасова меняет Глушаков, Газинского — Зобнин, а главная ударная сила сборной Дзюба отправляется в пару к Смолову вместо Полоза.

Однако форвард «Зенита», как мы знаем, тщательно следит за состоянием колена, и его участие в спарринге с венграми совсем не обязательно. Весьма вероятно, что очень аккуратно сейчас нужно относиться к своему состоянию и двум спартаковским полузащитникам, которые провели насыщенный и затратный по эмоциям сезон. Зобнин, например, в премьер-лиге пропустил только один тур, и здесь на сборе говорил об усталости.

ВРАТАРИ

Кто есть: Акинфеев, Беленов, Габулов, Гильерме (4)

Группа риска: Беленов, Габулов, Гильерме.

Гинтарас Стауче: «Первый номер — Акинфеев? Черчесов!».

Все тот же Стауче назвал первым номером команды Черчесова. Это, конечно, аксиома. Но есть и другая истина. Станислав Саламович не выйдет на поле с единицей на спине — это прерогатива Акинфеева. Именно вратарь ЦСКА — безусловный и неоспоримый первый номер сборной в прямом, а не переносном смысле. Его место в заявке на Кубок конфедераций не подвергается сомнению.

Однако роль дублера Акинфеева тоже важна. Всем известно, что у армейца есть небольшие проблемы со здоровьем, из-за которых, например, в среду он пропустил занятие в тренажерном зале. По словам врача команды Эдуарда Безуглова, Акинфеев не рискует пропустить главный турнир года, но сменщики должны быть готовы к форс-мажору.

Три вратаря претендуют на два места за спиной Акинфеева. Кто же лишний? На первый взгляд, Габулов: он давно не вызывался в сборную, пропустил первую половину сезона и вообще попал в обойму из-за травмы Лунева. Но финишный отрезок чемпионата вратарь «Арсенала» провел на высоком уровне, да и на сборе выглядит уверенно. Поэтому явным аутсайдером Габулова назвать сложно.

Гильерме нестабилен. И в играх, и на тренировках сборной он может выручить команду, а затем допустить ошибку. На днях за одну из помарок Черчесов даже крикнул в его сторону: «Гиля, ты бразилец или индус?». Но железнодорожник давно влился в коллектив, стал хорошим спарринг-партнером для Акинфеева (пусть это и не самый важный показатель). К тому же, зачем тогда нужно было его натурализовывать?

Беленов — темная лошадка. Он достаточно опытен на клубном уровне, но за национальную команду, в отличие от конкурентов, не сыграл ни разу. На тренировках выглядит хмурым, но сосредоточенным и спокойным. Многое зависит от его взаимоотношений с партнерами, но мы об этом можем только гадать.

Проще говоря, у каждого из трех кандидатов на вылет из заявки примерно равные шансы на сохранение места. Чуть больше — у Гильерме. Чуть меньше — у Беленова.

ЗАЩИТНИКИ

Кто есть: Васин, Джикия, Жирков, Камболов, Кудряшов, Комбаров, Кутепов, Нойштедтер, Семенов, Смольников, Шишкин (11)

Группа риска: Нойштедтер, Семенов, Шишкин, Камболов.

В одном из предыдущих материалов мы подробно рассказали о центральных защитниках сборной. И наши наблюдения совпали с тройкой, которую на одной из тренировок наигрывал Черчесов в качестве основной. Судя по всему, делается ставка на Джикию, Кудряшова и Васина.

Очевидно, что для схемы с тремя центральными желательно иметь как минимум двоих резервистов, а лучше троих. На этой позиции легко получить дисквалификацию, плюс никто не застрахован от травм. Но одного из центральных Черчесову точно придется отцепить. В тройке Кутепов-Семенов- Нойштедтер наиболее предпочтительными выглядят позиции спартаковца, который молод, перспективен и в осеннем цикле провел за сборную три матча без замен.

Не совсем понятны перспективы Камболова, но его игра весной очень впечатлила Черчесова, и в адрес футболиста «Рубина» главный тренер сборной не пожалел комплиментов. Отцеплять его это противоречить самому себе. Посмотрим.

Пока кажется, что выбирать тренеры будут между защитниками «Терека» и «Фенербахче». За Семенова говорит то, что Черчесов его давно знает. За Нойштедтера — тот факт, что его вызвали специально до окончания чемпионата Турции. Спрашивается, зачем? В общем, действительно все определит концовка сбора.

Что касается крайних защитников, то их номинально по два человека на каждый фланг. Жирков и Комбаров налево, Смольников и Шишкин направо. Вроде бы волноваться не нужно, полный комплект. Но из-за особенностей схемы, которую использует Черчесов, на самом деле на каждую позицию — по три кандидата.

Шишкин и Смольников конкурируют с Самедовым, а Жирков и Комбаров — с Канунниковым. Это уже многовато.

Хотя в пользу Шишкина то, что он способен закрыть проблемную позицию чистого опорника.

ПОЛУЗАЩИТНИКИ

Кто есть: Газинский, Глушаков, Головин, Ерохин, Зобнин, Канунников, Миранчук, Самедов, Тарасов (9)

Группа риска: Газинский, Канунников.

Канунников, как видится со стороны, уступает Жиркову и Комбарову. Кроме того, на левом фланге может сыграть Головин. Насколько известно, Черчесов рассматривает молодого армейца в том числе и в качестве сменщика Жиркова, который подвержен травмам. Комбаров таким образом идет даже не под вторым, а под третьим номером, при этом сохраняет статус основного игрока сборной. Вообще ротация этих футболистов сильно будет зависеть от соперника.

То же можно сказать и про правый край, где игроком стартового состава считается Самедов — на сегодняшний день признанный лидер сборной наравне с Акинфеевым. Но одно дело — матч с Новой Зеландией, где Россия явно будет действовать позиционно, наращивая давление, и другое — Мексика и Португалия. Справа мог бы сыграть универсальный Зобнин, но Черчесов на данный момент видит его в центре полузащиты.

Футболистов середины поля можно разделить на следующие условные двойки «основной-дублер»: Глушаков-Тарасов, Зобнин-Газинский плюс Ерохин, которого подменяют два джокера — Головин и Миранчук. Оба способны выйти на замену и реально усилить игру, как это произошло во встрече с Бельгией.

Если искать здесь слабое звено, то, наверное, назвать следует Газинского. Но его шансы выше, чем у Канунникова.

НАПАДАЮЩИЕ

Кто есть: Бухаров, Дзюба, Полоз, Смолов (4)

Группа риска: Бухаров, Полоз.

Форвардов в обойме сборной, да и в стране, и так слишком мало, поэтому квартет нападающих вряд ли поредеет. К тому же, схема Черчесова подразумевает наличие в основе пары игроков в передней линии. При этом ни один из полузащитников не подходит на роль форварда. Хорошо, при большой фантазии — Миранчук и Ерохин. Но это маловероятно.

В паре нападающих обязательно один должен быть ведущим, другой — второстепенным. Иначе наступит хаос, и перетягивание тактического каната закончится его разрывом. Оба исполнителя должны быть разноплановыми. Дублирование ролей неизбежно заканчивается искусственным сокращением состава. Свежий пример — Жулиану и Данни, которые весной в «Зените» повторяли друг друга, и в результате петербуржцы каждый матч начинали вдесятером.

В сборной есть два форварда таранного типа — Дзюба и Бухаров. Едва ли они хотя бы раз выйдут в стартовом составе вместе, хотя по ходу матча такой вариант возможен — допустим, если сборной нужно будет отыгрываться. Полоз — форвард скоростной, может дополнять Дзюбу и партнера по «Ростову» Бухарова.

Лучший игрок сезона по версии футболистов РФПЛ Смолов универсален. Он сочетает в себе качества обоих типов — может и головой забить, и после сольного прохода, и в результате дальнего выстрела. Многогранность и помогла ему стать лучшим бомбардиром премьер-лиги второй год подряд. Она же позволяет ему не бояться за свое место в заявке. Черчесов вообще любит универсалов.