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https://sport.mail.ru/news/football-national/29937214/
31 мая 2017, 22:50 | Футбол: Сборные | Советский спорт

Гол Промеса помог сборной Голландии обыграть марокканцев

Футболисты сборной Марокко в товарищеском матче проиграли команде Голландии.

Футболисты сборной Марокко в товарищеском матче проиграли команде Голландии. Увеличить
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Встреча, прошедшая в среду в марокканском городе Агадир на стадионе «Стад Адрар Арена», завершилась со счетом 2:1 в пользу европейской команды. В ее составе по голу забили Квинси Промес и Винсент Янссен. Атакующий полузащитник московского «Спартака» отличился в середине первого тайма. У марокканцев ответный мяч провел Мубарак Буссуфа, выступавший ранее за махачкалинский «Анжи» и московский «Локомотив».

Отметим, что Промес появился в стартовом составе и отыграл весь матч.

31.05.2017 20:30 матчи: Товарищеский матч Agadir Stadium
Марокко 1:2 Нидерланды
Первый тайм: 0:1
Главные тренеры
Эрве Ренар Дик Адвокат
Голы
72′ Мубарак Буссуфа 14
  Квинси Промес 22′
  Винсент Янссен 68′
Составы
Мубарак Буссуфа 14
  Йерун Зут
  Уэсли Худт
  Маттейс де Лигт 70′
  Джоэл Фелтман
  Натан Аке
  Тонни Вилхена
  Квинси Промес
  Йенс Торнстра 73′
  Весли Снайдер
  Стевен Бергхейс 45′
  Мартен де Рон 83′
  Мемфис Депай 74′
  Ник Фиргефер
  Винсент Янссен 73′
  Бас Дост
Статистика
0 Желтые карточки 1
0 Красные карточки 1
Судьи
Главный судья Мухамаду Кейта (Мали)
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