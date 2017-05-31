Гол Промеса помог сборной Голландии обыграть марокканцев
Футболисты сборной Марокко в товарищеском матче проиграли команде Голландии.
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Встреча, прошедшая в среду в марокканском городе Агадир на стадионе «Стад Адрар Арена», завершилась со счетом 2:1 в пользу европейской команды. В ее составе по голу забили Квинси Промес и Винсент Янссен. Атакующий полузащитник московского «Спартака» отличился в середине первого тайма. У марокканцев ответный мяч провел Мубарак Буссуфа, выступавший ранее за махачкалинский «Анжи» и московский «Локомотив».
Отметим, что Промес появился в стартовом составе и отыграл весь матч.
|31.05.2017 20:30
|матчи: Товарищеский матч
|Agadir Stadium
|Марокко
|1:2
|Нидерланды
|Первый тайм: 0:1
Главные тренеры
|Эрве Ренар
|Дик Адвокат
Голы
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Составы
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Статистика
|0
|Желтые карточки
|1
|0
|Красные карточки
|1
Судьи
|Главный судья
|Мухамаду Кейта (Мали)
Обозначения
- Вышел из игры
- Вошел в игру
- Желтая карточка
- Красная карточка
- Вторая желтая карточка
- (к)
- Капитан команды
- Гол
- Автогол
- Гол с пенальти
- Нереализованный пенальти
- Серия пенальти: реализованный пенальти
- Серия пенальти: нереализованный пенальти
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