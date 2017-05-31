Гол Промеса помог сборной Голландии обыграть марокканцев

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Встреча, прошедшая в среду в марокканском городе Агадир на стадионе «Стад Адрар Арена», завершилась со счетом 2:1 в пользу европейской команды. В ее составе по голу забили Квинси Промес и Винсент Янссен. Атакующий полузащитник московского «Спартака» отличился в середине первого тайма. У марокканцев ответный мяч провел Мубарак Буссуфа, выступавший ранее за махачкалинский «Анжи» и московский «Локомотив».

Отметим, что Промес появился в стартовом составе и отыграл весь матч.