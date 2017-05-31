Молодежная сборная России разгромила команду Белоруссии в товарищеском матче
МОСКВА, 31 мая. /ТАСС/. Молодежная сборная России (игроки не старше 21 года) одержала победу над командой Белоруссии со счетом 7:0 в товарищеском матче. Встреча прошла в Москве на стадионе «Октябрь».
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Забитыми мячами отметились Федор Чалов (22-я минута), Ильзат Ахметов (41), Иван Обляков (51), Алексей Гасилин (79), Зелимхан Бакаев (82, 90) и Даниил Фомин (89).
Сборная России проводит подготовку к отборочному турниру молодежного чемпионата Европы. Ранее россияне обыграли команду Узбекистана — 4:3.
Российская сборная в отборочном турнире чемпионата Европы 2019 года сыграет в седьмой группе вместе с командами Австрии, Сербии, Македонии, Армении и Гибралтара. Финальный турнир пройдет в Италии.
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