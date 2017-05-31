Мэр Сочи ответил западным СМИ на обвинения в расизме на карнавале
СОЧИ, 31 мая — РИА Новости. Мэр Сочи Анатолий Пахомов выразил сожаление, что костюмы участников карнавала стали для западных СМИ основанием для подозрений в расизме на футбольных матчах в России, и назвал случившееся «обидным недоразумением».
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Ранее студент Российского международного олимпийского университета Лоладе Одевуи опубликовал в соцсети Twitter фотографию участников карнавала с выкрашенными в черный цвет лицами и бананами в руках и подписал: «Так Камерун представлен на карнавале в Сочи перед Кубком конфедераций». Газета The Guardian на основании фотографий с карнавала сделала вывод о подозрениях в расизме на футбольных матчах в России. В администрации Сочи позже заявили, что удивлены выводами западных СМИ о расизме, и отметили, что организаторы карнавала ставили перед собой исключительно дружелюбные цели.
В среду Пахомов встретился с Одевуи. «Если
«Мы хотим, чтобы нас не ассоциировали с теми, кем мы были 200 лет назад, когда нас представляли только как людей черного цвета с бананами, — отметил в свою очередь Лоладе Адевуи. — В Сочи мне все нравится, очень душевные люди. Сейчас я понял, что ваши люди не воспринимают это так негативно».
Кубок конфедераций пройдет с 17 июня по 2 июля в Москве,
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