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31 мая 2017, 16:09 | Футбол: Сборные | РИА Новости

Мэр Сочи ответил западным СМИ на обвинения в расизме на карнавале

СОЧИ, 31 мая — РИА Новости. Мэр Сочи Анатолий Пахомов выразил сожаление, что костюмы участников карнавала стали для западных СМИ основанием для подозрений в расизме на футбольных матчах в России, и назвал случившееся «обидным недоразумением».

СОЧИ 31 мая — РИА Новости. Мэр Сочи Анатолий Пахомов выразил сожаление что костюмы участников карнавала стали для западных СМИ основанием для подозрений в расизме на футбольных матчах в России и назвал случившееся обидным недоразумением. Увеличить
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Ранее студент Российского международного олимпийского университета Лоладе Одевуи опубликовал в соцсети Twitter фотографию участников карнавала с выкрашенными в черный цвет лицами и бананами в руках и подписал: «Так Камерун представлен на карнавале в Сочи перед Кубком конфедераций». Газета The Guardian на основании фотографий с карнавала сделала вывод о подозрениях в расизме на футбольных матчах в России. В администрации Сочи позже заявили, что удивлены выводами западных СМИ о расизме, и отметили, что организаторы карнавала ставили перед собой исключительно дружелюбные цели.

В среду Пахомов встретился с Одевуи. «Если кого-то из 3 тысяч участников карнавала подвело чувство меры и вкуса, это действительно заслуживает сожаления, — сказал мэр. — Мы не имели в виду ничего плохого. Для нас эти факты неизвестны.».

«Мы хотим, чтобы нас не ассоциировали с теми, кем мы были 200 лет назад, когда нас представляли только как людей черного цвета с бананами, — отметил в свою очередь Лоладе Адевуи. — В Сочи мне все нравится, очень душевные люди. Сейчас я понял, что ваши люди не воспринимают это так негативно».

Кубок конфедераций пройдет с 17 июня по 2 июля в Москве, Санкт-Петербурге, Сочи и Казани. Сборная России выступит в группе А с командами Новой Зеландии, Португалии и Мексики. В группе В представлены сборные Камеруна, Чили, Австралии и Германии.
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