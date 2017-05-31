Мэр Сочи ответил западным СМИ на обвинения в расизме на карнавале

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<aside name="clb13908155" class="teaser teaser_incontent teaser_twitter"> <div class="teaser__preview"> <div class="article-embed article-embed_twitter"> <blockquote class="twitter-tweet" data-lang="ru"><p lang="en" dir="ltr">Black face & bananas - this is how Cameroon was presented at the Sochi carnival on Saturday ahead of Fifa Confederations Cup Russia in June. <a href="https://t.co/aB7dRes0gZ">pic.twitter.com/aB7dRes0gZ</a></p>— Lolade Adewuyi (@Jololade) <a href="https://twitter.com/Jololade/status/869499143387062272">30 мая 2017 г.</a></blockquote> <script async src="//platform.twitter.com/widgets.js" charset="utf-8"></script> ​ </div> </div> <img src="//rs.mail.ru/d13908155.gif" style="width:0;height:0;position:absolute;" alt="" /> </aside>

Ранее студент Российского международного олимпийского университета Лоладе Одевуи опубликовал в соцсети Twitter фотографию участников карнавала с выкрашенными в черный цвет лицами и бананами в руках и подписал: «Так Камерун представлен на карнавале в Сочи перед Кубком конфедераций». Газета The Guardian на основании фотографий с карнавала сделала вывод о подозрениях в расизме на футбольных матчах в России. В администрации Сочи позже заявили, что удивлены выводами западных СМИ о расизме, и отметили, что организаторы карнавала ставили перед собой исключительно дружелюбные цели.

В среду Пахомов встретился с Одевуи. «Если кого-то из 3 тысяч участников карнавала подвело чувство меры и вкуса, это действительно заслуживает сожаления, — сказал мэр. — Мы не имели в виду ничего плохого. Для нас эти факты неизвестны.».

Цитата Анатолий Пахомов Для нас это просто любимый экзотический фрукт. Наоборот, мы хотели показать свое дружелюбие ко всем людям в нашем многонациональном городе в преддверии Кубка конфедераций. На мой взгляд, это обидное недоразумение.

«Мы хотим, чтобы нас не ассоциировали с теми, кем мы были 200 лет назад, когда нас представляли только как людей черного цвета с бананами, — отметил в свою очередь Лоладе Адевуи. — В Сочи мне все нравится, очень душевные люди. Сейчас я понял, что ваши люди не воспринимают это так негативно».