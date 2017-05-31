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31 мая 2017, 12:52 | Футбол: Сборные | ТАСС

Сборная России проводит тренировку в Австрии в полном составе

НОЙШТИФТ-ИМ-ШТУБАЙТАЛЬ /Австрия/, 31 мая. /Спец. корр. ТАСС Максим Алланазаров, Антон Рассказов/. Сборная России по футболу, продолжающая подготовку к Кубку конфедераций, проводит тренировку в полном составе. Об этом сообщают с места событий корреспонденты ТАСС.

После десятиминутной разминки команда кроме Игоря Акинфеева отправилась заниматься в тренажерный зал. Увеличить
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Занятие началось в 11:10 по местному времени (12:10 мск). В тренировке принимают участие все 28 игроков, входящих в расширенный состав команды на предстоящий турнир. Вратарь и капитан сборной Игорь Акинфеев провел разминку отдельно от партнеров под руководством тренера вратарей Гинтараса Стауче.

После десятиминутной разминки команда, кроме Игоря Акинфеева, отправилась заниматься в тренажерный зал.

Сборная будет готовиться к Кубку конфедераций в Австрии до 3 июня, после чего отправится в Будапешт. Следующий товарищеский матч с участием сборной России состоится в Москве 9 июня — она сыграет с командой Чили. Матчи Кубка конфедераций пройдут с 17 июня по 2 июля в Москве, Санкт- Петербурге, Казани и Сочи. Сборная России выступит в группе А, где сыграет с командами Новой Зеландии (17 июня, Санкт- Петербург), Португалии (21 июня, Москва) и Мексики (24 июня, Казань).

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