К сожалению, мы не можем отобразить эту картинку. Сообщение об ошибке автоматически отправлено в службу поддержки. Приносим свои извинения

Под звон бокалов — начало официального футбола

Как известно, первую футбольную команду в России составили англичане с завода Саввы Морозова. Но настоящую известность он обрел примерно с 1897 года, когда состоялась первая официальная встреча. Играли команды «Спорт» и «Василеостровское общество футболистов». Несмотря на то, что «Спорт» считался тогда сильнейшей командой, победили «василеостровцы».

Для проведения регулярных матчей, в 1901 г была основана Санкт-Петербургская Футбол-Лига. Основанная Джоном (Иваном Михайловичем) Ричардсоном, она пользовалась покровительством великого князя и многочисленных меценатов. Поэтому собиралась Лига, для проведения собраний в ресторане. Это был известный богемный ресторан «Вена» на углу Малой Морской и Гороховой. Сейчас на месте этого ресторана, в его интерьерах, расположен респектабельный отель «Старая Вена», гостиница-памятник эпохи. Именно в ресторане «Вена» под аккомпанемент оркестра и бокалов, решались футбольные проблемы столицы Империи.

Цитата В 1912 году там же, в ресторане, был организован «Всероссийский футбольный союз». Он был нужен для объединения футбольных лиг разных городов (Москвы, Киева, Одессы — список не полный). И для выхода на международную арену, для вступления в ФИФА.

Союз, существовавший под патронажем великих князей и золотопромышленников Белосельских-Белозерских, продолжал заседать в зале ресторана. Ее первым президентом стал Артур Давидович Макферсон, еще один русский англичанин. Футбол оставался английским, англомания оставалась модной в аристократической среде, заседания Футбольного Союза продолжали проходить в здании современного отеля «Старая Вена» (в ресторане «Вена») под хрустальный звон звуки скрипок оркестра. Так родилась первая Петербуржская футбольная достопримечательность — ресторан, а ныне отель Старая Вена на Гороховой.

Крестовский остров и дачные окраины — география футбола в СПб

Первый официальный матч прошел во дворе первого кадетского корпуса (Васильевский остров, Кадетская линия, 3) в1901г.

Цитата Но местом притяжения петербургского футбола стал не Васильевский, а Крестовский остров.

Другая, не слишком успешная, но очень богатая команда — клуб «Русско-Азиатского банка» владел на Крестовском дачей и спортивной площадкой. «Банкиры» принимали членов преимущественно из служащих банка и за весьма существенный (30 руб.) годовой взнос. Клуб «Русско-Азиатского банка» отличала ослепительная форма: бирюзово-желтые рубашки с воротником и обшлагами, синие брюки.

Другие популярные клубы либо не имели своих площадок, либо играли загородом. Это были «дачные» клубы: «Унитас» (поле в Удельном парке), «Коломяги», «Гатчина».