Кубок Конфедерации в Петербурге — репетиция ЧМ на родине русского футбола
Футбол-Лига была основана в городе на Неве еще в 1901 году.
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Под звон бокалов — начало официального футбола
Как известно, первую футбольную команду в России составили англичане с завода Саввы Морозова. Но настоящую известность он обрел примерно с 1897 года, когда состоялась первая официальная встреча. Играли команды «Спорт» и «Василеостровское общество футболистов». Несмотря на то, что «Спорт» считался тогда сильнейшей командой, победили «василеостровцы».
Для проведения регулярных матчей, в 1901 г была основана
Союз, существовавший под патронажем великих князей и золотопромышленников
Крестовский остров и дачные окраины — география футбола в СПб
Первый официальный матч прошел во дворе первого кадетского корпуса (Васильевский остров, Кадетская линия, 3) в1901г.
Другая, не слишком успешная, но очень богатая команда — клуб «Русско-Азиатского банка» владел на Крестовском дачей и спортивной площадкой. «Банкиры» принимали членов преимущественно из служащих банка и за весьма существенный (30 руб.) годовой взнос. Клуб «Русско-Азиатского банка» отличала ослепительная форма:
Другие популярные клубы либо не имели своих площадок, либо играли загородом. Это были «дачные» клубы: «Унитас» (поле в Удельном парке), «Коломяги», «Гатчина».
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