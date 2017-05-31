Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
Вернуться к стандартному виду
https://sport.mail.ru/news/football-national/29926548/
31 мая 2017, 9:25 | Футбол: Сборные | ТАСС

РФС и сборная России запустили акцию для болельщиков «Живу без табака»

МОСКВА, 31 мая. /ТАСС/. Российский футбольный союз (РФС) и сборная России объявили конкурс для болельщиков во Всемирный день без табака (31 мая) под названием «Живу без табака». Об этом сообщает пресс-служба РФС.

Для участия в конкурсе болельщикам необходимо отказаться от курения на период с 31 мая по 2 июля включительно и разместить на своей странице в одной из социальных сетей («ВКонтакте», Facebook, Instagram, Twitter) обещание: «Я, (указать ФИО), принимаю условия марафона #живубезтабака и обещаю не курить до 2 июля». В течение марафона участники должны рассказывать, как проходит их отказ от курения, а в конце подвести итоги.

После завершения Кубка конфедераций сборная России выберет лучшие истории. Победитель конкурса получит возможность принять участие в тренировке сборной России по футболу. Акцию поддержали послы чемпионата мира по футболу 2018 года Алексей Немов, Александр Овечкин, Яна Чурикова, Игорь Бутман, Виктория Лопырева и Илья Авербух.

Матчи Кубка конфедераций пройдут с 17 июня по 2 июля в Москве, Санкт-Петербурге, Казани и Сочи. Сборная России выступит в группе А, где сыграет с командами Новой Зеландии (17 июня, Санкт-Петербург), Португалии (21 июня, Москва) и Мексики (24 июня, Казань).

Сборная России
Новости Матчи Состав Статистика
Обнаружив в тексте ошибку, выделите ее и нажмите Ctrl + Enter

Новости Сборных команд

Еще 7 новостей  Все новости
30 мая

Павел Колобков: мы не случайно делаем акцент на массовый спорт

Кудряшов: только четырем игрокам сборной гарантировано место на Кубке конфедераций

Луческу заявил, что решение возглавить ФК "Зенит" было большой ошибкой