СМИ: Сборная России по футболу может провести товарищеский матч с командой Индии

К сожалению, мы не можем отобразить эту картинку. Сообщение об ошибке автоматически отправлено в службу поддержки. Приносим свои извинения

По данным портала, Всеиндийская футбольная федерация уже вступила в переговоры с РФС о возможном товарищеском матче, который может пройти в октябре в период со 2-го по 10-е число.

Если сторонам удастся прийти к согласию, матч, по данным СМИ, пройдет в Индии.