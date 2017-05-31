СМИ: Сборная России по футболу может провести товарищеский матч с командой Индии
МОСКВА, 31 мая —
Р-Спорт. Сборная России по футболу в октябре может провести товарищеский матч с командой Индии, сообщает sportskeeda.com.
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По данным портала, Всеиндийская футбольная федерация уже вступила в переговоры с РФС о возможном товарищеском матче, который может пройти в октябре в период со 2-го по 10-е число.
Если сторонам удастся прийти к согласию, матч, по данным СМИ, пройдет в Индии.
Сборная России в июне проведет два товарищеских матча — с командами Венгрии (5 июня) и Чили (9 июня). Далее последуют игры Кубка конфедераций, который пройдет с 17 июня по 2 июля в Москве,
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