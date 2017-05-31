Власти Сочи отреагировали на критику за карнавал с актерами, изображающими болельщиков

Карнавальное шествие состоялось в Сочи 27 мая, в день открытия летнего курортного сезона. В ряде зарубежных СМИ распространена фотография парада, на которой видны два его участника, загримированных под темнокожих болельщиков и одетых в национальные костюмы. Частью наряда одного из участников была связка бананов. Подобные инциденты часто воспринимаются темнокожими болельщиками и игроками как оскорбление и стали причиной нескольких скандалов в практике мирового футбола.

«Россия — многонациональная страна. Мы всегда рады принимать гостей из всех стран и уважительно относимся ко всем культурам. Дружеский карнавал, символизирующий разные континенты, демонстрирует толерантное отношение россиян к мировым традициям. Организаторы карнавала ставили перед собой исключительно дружелюбные цели, направленные на создание позитивной атмосферы, и не ставили перед собой задачи кого-то оскорбить», — отметили в мэрии.

Власти Сочи подчеркнули, что «с нетерпением ждут возможности оказать теплый прием сборной Камеруна и ее болельщикам, а также представителям всех других стран во время Кубка конфедераций».