Витинью: В Москве я чувствую себя безопаснее, чем в Рио-де-Жанейро
Нападающий ЦСКА Витинью выразил уверенность, что Россия будет готова к проведению Кубка конфедераций-2017 и чемпионата мира-2018.
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По словам бразильца, подготовка к турнирам идет полным ходом.
— Россия будет готова к проведению Кубка конфедераций в этом году и к чемпионату мира по футболу 2018 года, — приводит Sputnik слова Витинью. — Организация будет фантастической, это является основным аспектом, который необходимо принимать во внимание. Работы еще не завершены, но подготовлено уже очень много: улицы, метро, аэропорты. Россию уже можно поздравить.
В России довольно холодно, но это скорее вопрос психологии. Для меня это не проблема: если жарко — хорошо, если холодно — я сильно не беспокоюсь об этом. Я могу спокойно ходить по улице в
В Бразилии связывают большие надежды с тренером Тите. Команда при нем играет очень хорошо, игроки понимают его требования. Через 15 лет без золота на чемпионате мира, пришло время выиграть трофей еще раз.
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