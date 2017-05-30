Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
Вернуться к стандартному виду
https://sport.mail.ru/news/football-national/29922296/
30 мая 2017, 21:11 | Футбол: Сборные | Спорт-Экспресс

Витинью: В Москве я чувствую себя безопаснее, чем в Рио-де-Жанейро

Нападающий ЦСКА Витинью выразил уверенность, что Россия будет готова к проведению Кубка конфедераций-2017 и чемпионата мира-2018.

Нападающий ЦСКА <span class=error>Витинью</span> выразил уверенность что Россия будет готова к проведению Кубка конфедераций-2017 и чемпионата мира-2018. Увеличить
Видимо, что-то случилось...

К сожалению, мы не можем отобразить эту картинку.
Сообщение об ошибке автоматически отправлено
в службу поддержки. Приносим свои извинения

По словам бразильца, подготовка к турнирам идет полным ходом.

— Россия будет готова к проведению Кубка конфедераций в этом году и к чемпионату мира по футболу 2018 года, — приводит Sputnik слова Витинью. — Организация будет фантастической, это является основным аспектом, который необходимо принимать во внимание. Работы еще не завершены, но подготовлено уже очень много: улицы, метро, аэропорты. Россию уже можно поздравить.

В России довольно холодно, но это скорее вопрос психологии. Для меня это не проблема: если жарко — хорошо, если холодно — я сильно не беспокоюсь об этом. Я могу спокойно ходить по улице в Рио-де-Жанейро. В Москве я чувствую себя безопаснее.

В Бразилии связывают большие надежды с тренером Тите. Команда при нем играет очень хорошо, игроки понимают его требования. Через 15 лет без золота на чемпионате мира, пришло время выиграть трофей еще раз.

ЦСКА
Новости Матчи Состав Статистика
Сборная России
Новости Матчи Состав Статистика
Обнаружив в тексте ошибку, выделите ее и нажмите Ctrl + Enter

Новости Сборных команд

Еще 7 новостей  Все новости
24 мая

Из ЦСКА ушли три игрока

Перемены в "Спартаке"

Халк наигрался в Китае