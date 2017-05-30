«Гиля, ты бразилец или индус?»
Во вторник сборная России провела первую тренировку в полном составе.
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СБОРНАЯ В СБОРЕ НА СБОРЕ
Вот теперь нашу национальную команду можно без всяких скидок называть сборной России. До этого приходилось оговариваться: Нойштедтер в «Фенербахче», Акинфеев восстанавливается от травмы в Москве, Габулов спасает «Арсенал» от вылета из
Большой праздник во вторник ждал Александра Головина. Полузащитник ЦСКА и сборной России отметил 21-летие, и именно с поздравлений армейского таланта национальная команда начала очередной день — Черчесов собрал всех в круг, произнес краткий тост и поаплодировал Головину вместе с футболистами.
На этом торжественная часть закончилась: Черчесов оглушил Нойштифт трелью, и команда разбилась на группы, чтобы начать тренировку. Кстати, о трели. Станислав Саламович в Австрии всегда одет одинаково: красное поло с инициалами S.Ch., синяя кепка с гербом, шорты, секундомер и свисток. Интересно, что свисток Черчесов носит на
«СМОЛЫ» — САМЫЕ БЫСТРЫЕ
Во вторник Черчесов решил устроить первую игровую тренировку на сборе. Но сначала заставил всех хорошенько помотаться: расставил манекенов, фишки, кольца и устроил бег с препятствиями. Игроки настолько усердно выполняли упражнение, что к его концу газон
«А что, мячей нет у нас?» — задал риторический вопрос главный тренер в конце упражнения. Конечно, есть! Помощники Черчесова, словно Хоттабычи, тут же подарили каждому футболисту по мячу. Оставшиеся полтора часа тренировки прошли за любимым занятием для игроков, но пресса этого не увидела — открытая часть тренировки закончилась.
Слышно
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