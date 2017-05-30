«Гиля, ты бразилец или индус?»

К сожалению, мы не можем отобразить эту картинку. Сообщение об ошибке автоматически отправлено в службу поддержки. Приносим свои извинения

СБОРНАЯ В СБОРЕ НА СБОРЕ

Вот теперь нашу национальную команду можно без всяких скидок называть сборной России. До этого приходилось оговариваться: Нойштедтер в «Фенербахче», Акинфеев восстанавливается от травмы в Москве, Габулов спасает «Арсенал» от вылета из премьер-лиги… В среду все 28 игроков наконец-то надели футболки и свитера с двуглавым орлом, так что Станиславу Черчесову больше не нужно держать в уме кого-то из отсутствующих. Маленький праздник.

Большой праздник во вторник ждал Александра Головина. Полузащитник ЦСКА и сборной России отметил 21-летие, и именно с поздравлений армейского таланта национальная команда начала очередной день — Черчесов собрал всех в круг, произнес краткий тост и поаплодировал Головину вместе с футболистами.

На этом торжественная часть закончилась: Черчесов оглушил Нойштифт трелью, и команда разбилась на группы, чтобы начать тренировку. Кстати, о трели. Станислав Саламович в Австрии всегда одет одинаково: красное поло с инициалами S.Ch., синяя кепка с гербом, шорты, секундомер и свисток. Интересно, что свисток Черчесов носит на бело-зеленом шнуре с эмблемой своего бывшего клуба — «Легии».

«СМОЛЫ» — САМЫЕ БЫСТРЫЕ

Во вторник Черчесов решил устроить первую игровую тренировку на сборе. Но сначала заставил всех хорошенько помотаться: расставил манекенов, фишки, кольца и устроил бег с препятствиями. Игроки настолько усердно выполняли упражнение, что к его концу газон чем-то напомнил своего печально известного тезку с Крестовского острова — небольшие комочки земли летали в разные стороны, а футболисты бутсами вырыли несколько ямок.

«А что, мячей нет у нас?» — задал риторический вопрос главный тренер в конце упражнения. Конечно, есть! Помощники Черчесова, словно Хоттабычи, тут же подарили каждому футболисту по мячу. Оставшиеся полтора часа тренировки прошли за любимым занятием для игроков, но пресса этого не увидела — открытая часть тренировки закончилась.

Из-за забора было видно только то, что команда разбилась на три группы, две из которых на крохотных участках играли в футбол, а оставшаяся выполняла ускорения. В итоге, самыми быстрыми на спринтерской дистанции оказались два «Смола» — зенитовский и краснодарский.